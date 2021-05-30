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Kılıçdaroğlu'nden Erdoğan'a 'Referandum' çağrısı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "Eğer sen halkın hakemliğini istiyorsan referandum istiyorsan gel kardeşim koyalım sandığı, erken seçim istiyor musun istemiyor musun. İstiyorsa erken seçime gidelim" çağrısı yaptı.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:40
Kılıçdaroğlu'nden Erdoğan'a 'Referandum' çağrısı!
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Ataköy – Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ile Masko İstasyonları Açılış Töreni’nde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Bir saray iktidarı Türkiye Cumhuriyeti devletinin sorunlarını çözemez” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanına referandum çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Sedat Peker’den 10 bin dolar alan” bir siyasetçi olduğu ile ilgili iddialara da değinerek, “Kim bu siyasetçi?” sorusunu yöneltti.

“Erdoğan’ın Soylu’ya 10 bin dolar alan siyasetçiyi sorması lazım”

Kılıçdaroğlu, "Mafya, bir siyasetçiyi her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada ahlak olmaz. İçişleri Bakanı diyor ayda 10 bin dolar rüşvet alıyor diye. Ben merak ediyorum kim bu? Erdoğan kim bu rezil adam diye soruyor mu? Sormuyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi atadığı bakanın söylediği bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriyorlar dediğini duyduğunda ne yapar ahlaklı adamsa çağırır İçişleri Bakanı'nı. Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur demesi lazım. Milletvekiliyle parlamentonun derhal harekete geçmesi lazım. Özellikle AK Partiye ve MHP'ye oy veren saygı değer vatandaşlarıma sesleniyor" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına, "10 bin dolar alıyorsa o kişi nereden ve kimlerden besleniyor? O siyasetçi millete mi mafyaya mı hizmet ediyor? Milletin verdiği para belli. Emekliysen aldığın aylık bellidir. Ama onun kat ve kat üzerinde rüşvet veriyorsanız ve o da kabul ediyorsa bunun üzerinde hepimizin durması, hepimizin isyan etmesi lazım. O nedenle kirlilikten arınması lazım. Ahlakın gelmesi lazım. Toplum ahlaklı siyasetçileri değil. TC devletini kirletmeye kimsenin hakkı da yetkisi de yoktur" sözleriyle devam etti.


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
Kılıçdaroğlundan Erdoğana Referandum çağrısıKılıçdaroğluReferandum
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