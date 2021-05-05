Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e

Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde sürekli gündemde olan “128 milyar dolar” konusuna tekrar değinerek Meral Akşener’e seslendi. Kılıçdaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e şu soruyu sordu:

“Bu ülkenin 128 milyar doları ve bir de damadı kayboldu Meral Hanım. Soruyoruz, farklı farklı yanıtlar alıyoruz; siz nerede olduklarını biliyor musunuz”

Bu soru üzerine Meral Akşener’de cevap vererek takipte olduklarını dile getirdi. Akşener, soruya şu şekilde yanıt verdi:

“Biz de milletimizin hazinesine uzanan elleri takipteyiz Kemal Bey. İktidar istediği kadar kaçsın, istediği kadar saklansın yılmadan kovalamaya devam”

Bunun yanı sıra Temel Karamollaoğlu’da DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı paylaşımına etiketledi ve şunları dile getirdi:

"Meral Hanım, insanımız her şeyin farkında. İnanıyorum ki milletimiz, pek yakın bir zamanda bu keyfiliğe, hukuksuzluğa, israfa, yıllardır alın teriyle biriktirileni çarçur edenlere dur diyecek ve güzel bir ders verecektir. Öyle değil mi Gültekin Uysal Bey?"

Bu paylaşımın üzerine Gültekin Uysal ise şu sözlerle karşılık verdi:

"

Anadolu’nun Moğol İstilası’ndan buyana görmediği bir kravatlı soygunun parçası bu hiçleştirilen 128 Milyar doları sormaya devam"