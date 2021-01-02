İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Kılıçdaroğlu "ittifak büyüyecek mi" sorusuna cevap verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar geldi. Cumhur İttifakı hakkında çıkan iddialara yer veren Kılıçdaroğlu, konuşmasında gündemi de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları manşetlerde büyük ses getirdi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:20
Kılıçdaroğlu
Takip Et:

CHEP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandan beri konuşulan ittifak büyüyecek mi sorusuna, ‘çok erken’ şeklinde cevap verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında değindiği konular şu şekilde:

“Akıl alacak şey değil”

*

Erdoğan da yılın ilk günü vatandaşlarına sıcak sevgi dolu bir mesaj verebilirdi.

*

 Fakat bir TV programındaki tartışmadan yola çıkarak CHP'ye tekrar başörtüsü üzerinden suçlaması akıl alacak şey değil. Yahu yeni bir yıla girmişiz bari hiç değilse sevgiden, saygıdan söz et.

İnsanlar bir dert ortamı içinde. Bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. ‘İnşallah bunları atlatırız' de, güzel mesajlar ver ama onun üzerinden fırsat bilip CHP'yi suçluyor. Erdoğan gündem yaratamıyor, Erdoğan'ın bütün hayatı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu. Nasıl Kılıçdaroğlu'nu yok ederim? Nasıl CHP'yi zor duruma sokarım? Sokamazsın kardeşim, sokamazsın.

*

  Ben yeri geldiğinde CHP'yi de geçmişteki bazı uygulamaları nedeniyle eleştiren birisiyim. İnsanlar hata yapabilirler, insanların eksiği olabilir.

*

  Kurumların da eksiği yanlışı olabilir. Ama artık 21. Yüzyıl’da başörtüsü sorununu gündeme getirip, ‘siz şöyle yaptınız, böyle ettiniz bak bay Kemal konuşmadı' halbuki ben konuştum.

*

  Oradaki sorun da şu; bizim konuşmalarımızı havuz medyası vermiyor vermediği için Erdoğan da onları izlediği için benim konuşmadığımı sanıyor.

“Hiçbir kadın vitrin süsü, konusu değildir”

*

  Bu tartışma artık Türkiye'nin gündeminden çıkmalı. Kadının kılık kıyafetiyle uğraşmak diye bir şey olmamalı. Kadınlar arzu ettikleri gibi giyinirler. Siyasetçinin görevi o kişinin başörtüsüyle giyimiyle uğraşacağına, o kişinin işi var mı? O aile geçiniyor mu? Talepleri neler?

*

 Neden hâlâ İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan sayısı 1 metreden az? Siyasetin konusu budur bu sorunu çözecek siyaset.

*

  Bunları bırakmışız insanlar evlerinde perişan vaziyette onun gündeminde vay Kılıçdaroğlu, CHP, başörtüsü. Çıkıp özür dilemesi lazım bütün kadınlardan. Hiçbir kadın vitrin süsü, konusu değildir, olamaz. O kadar çok kişi var ki, Erdoğan sadece Adalet Yürüyüşü’ne baksa görecekti.”

“Erdoğan vaizelerle toplantı yapmamıştır ama ben yaptım”

*

 Erdoğan vaizelerle toplantı yapmamıştır ama bu kardeşiniz vaizelerle de toplantı yaptı.

*

  Biz bunları alıp siyasete malzeme etmiyoruz. 2-3 sene önce yapmıştık bu toplantıyı zaman zaman yapıyorum. Ben bunları televizyonlarda şov için yapmıyorum inandığım için yapıyorum.

*

  Genelde 2-2,5 saat süren toplantılar ve genelde 25 kişiden fazla olmaz. Benim de öğreneceğim çok şey var. Önyargılardan arınmamız lazım.

“Boşuna tartışıyoruz”

*

  Benim için bu konu kapanmış bir konudur, boşuna tartışıyoruz. Ben senin giyimine, inancına saygı duyuyorum. Bunlar CHP'li belediyeler gelirse sosyal yardımlar dağıtılmaz dedi. Belediyelerimiz yardımları dağıtmaya devam ediyor ama insanların yoksulluğunu medya önünde siyasete malzeme etmiyorlar. Dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz, bizim kimsenin yaşam tarzıyla uğraşacak zamanımız yok uğraşmayacağız da.

“3 bin polisle fırına gidiyor, burası senin vatanın”

*

  Erdoğan’ın bir amacı var zaten. O amacı ben biliyorum. Devletin zenginleşmesi, insanların işsiz olmaması bunlarla Erdoğan’ın bir ilgisi yok. Erdoğan bu işleri bırakmış vaziyette.

*

 Erdoğan tümüyle sarayında oturuyor, kendi hayal dünyasında yarattığı bir Türkiye var, saraya baktığı zaman herkesin 4-5 maaşı var. Erdoğan sarayın dışına çıkabilir mi?

*

 Geçen fırından ekmek alıyor, kaç araçla gidiyor kaç polisle gidiyor oraya? 3 bin polisle. Bu israf nedir? Hadi bir düşman ülkesine gitsen bu kadar korumayla git ama burası senin vatanın ya.

Yeni bir adalet yürüyüşüne ihtiyaç var mı?

*

 Yok hayır. Bugünkü tablo geçtiğimiz tablodan biraz daha ağır, her geçen gün ağırlaşıyor. Milyarlarca dolar Londra’daki bir tefeciye gidiyor.

Erken seçim

*

 Erken seçim konusunda bir özel baskımız olmayacak. Toplumun talebini siyasetçilerin dinlemesi lazım. Demokrasinin özünde yatan seçimdir. Dolayısıyla vatandaşın oyuna her zaman başvurabilirsiniz. Türkiye iyi yönetilmiyorsa fatura doğrudan halka çıkıyorsa bir çıkış yolu bulmak gerekir. Bu çıkış yolu demokrasilerde seçimdir.

*

 Geçen her gün vatandaşın üzerine gelecek olan yük ağırlaşacak çünkü yönetemiyorlar. Erdoğan seçim yapılsa tekrar seçileceğine inansa sandığa gider. Uzatıyor, fatura garibana çıkıyor.

“Millet ittifakı genişleyecek mi?”

*

  Bu daha çok erken nedeni de şu, önümüzdeki seçimler bir siyasi parti seçimi değil. Önümüzdeki seçimler demokrasiden yana olanlarla demokrasiye karşı olanların seçimi olacaktır. Bugün, Cumhur İttifakı’nda hiçbir tartışma yok. 1 kişi var orada ne derse oluyor. Orada bir tartışma zemini, demokrasi zemini yok. Tam bir otoriter yapı var, Bahçeli de otoriter. Millet İttifakı’nda demokratik bir yapı var.

Pınar Gültekin

Pınar Gültekin'in öldürülmesi sonrasında baba Sıddık Gültekin’in CHP’li vekil Süleyman Girgin’in hakkında “Bana davadan vazgeç dedi” iddiasını da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, “Milletvekili gayet açık bir şekilde ‘aradım başsağlığı diledim' dedi. Eğer kanıtlarlarsa böyle bir görüşmeyi, ‘ben bırakın CHP'den milletvekilliğinden de istifa ederim' dedi. Bu kadar açık ve net. HTS kayıtları gelir bakılır. Biz de dikkatle takip ediyoruz zaten” ifadelerini kullanarak konuşmasını noktaladı.



Son Güncelleme: 02.01.2021 17:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluIttifakCHPKemal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!
Gelecek Partisinden Selçuk Özden, Melih Bulu'nun Türkçesini eleştirdi!
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
Süleyman Soylu'nun askerler ile yer sofrasında yemek yedikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!
Süleyman Soylu'nun askerler ile yer sofrasında yemek yedikleri fotoğraf sosyal medyada gündem oldu!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının tarihini verdi!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının tarihini verdi!
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları 02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları 02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithal aşıların Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ithal aşıların Türkiye'ye geleceği tarihi duyurdu!

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 4 Ocak 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Netflix Türkiye’den çekilecek iddiaları doğru mu? Jared Wall kimdir, konu hakkında neler söyledi?
Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? 27 Mart camilerde cemaatle cuma namazı kılınacak mı?
Galatasaray başkan adayı Burak Elmas hakkında bilgiler
PTT APS sorgulama işlemleri nasıl ve nereden yapılır? - PTT APS sorgulama
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
15 tatil ne zaman? 2021 MEB tatil tarihini açıkladı mı?
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Ocak 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.