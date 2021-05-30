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Kılıçdaroğlu İmamoğluna, "İnandığın yolda devam et" sözleriyle seslendi

Bahariye ve Masko Metro İstasyonu açılış törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider, inandığın yolda devam et Sayın Başkan” diye seslendi.

30 Mayıs 2021 Pazar 19:40
Kılıçdaroğlu İmamoğluna,
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Tamamlandığı zaman; Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ile Başakşehir’den geçecek, 12 duraklı Ataköy – İkitelli Olimpiyat metro hattının iki istasyonluk bölümü bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açıldı.

Hattın, Bahariye ile Masko İstasyonları açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapıldı. Ev sahipliğini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açılış törenine, CHP milletvekilleri il başkanı, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Çevrede oturanlar ise balkonlardan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’na destek verdi.

Açılış töreninde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile ekibinin 24 saat boyunca İstanbul halkına hizmet ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Benim bir mail adresim var. Oraya vatandaşlar, zaman zaman mesaj gönderirler” diyen Kılıçdaroğlu, İBB'nin hizmetlerinden önekler verdi. CHP lideri, “Aynı anda 10 metro hattının yapımını üstlenen dünyada başka bir büyükşehir belediyesi yok. Büyük bir metropol, güçlü bir metropol. Kaynak yetersizliğine rağmen veya azlığına rağmen, 10 metro inşaatını aynı anda sürdüren dünyadaki tek metropol” ifadelerini kullandı.

“Ver elini soruşturma”

Konuşmalarında İmamoğlu’na da değinen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Sizden bir isteğim var: Bu hattı da yine belli bir süre, -10 gün mü olur, 15 gün mü olur, 1 hafta mı olur- ücretsiz yaparsanız, vatandaşın da ayağı alışmış olur. Bunu yaparsanız, çok mutlu olurum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın; yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider. İnandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok.

“Anayasa Değişikliği” mesajı verdi

Diğer taraftan Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğiyle ilgili de şunlara değindi:

“Anayasa değişiklikleri sıradan değişiklikler değildir. Anayasa değişiklikleri için önce uygun ortam olması lazım. Sivil darbe dönemlerinde, askeri darbe dönemlerinde anayasalar yapılmaz. Zaten o dönemlerde anayasalar yapıldığı için Türkiye bu haldedir. Anayasaların yapılmasındaki iklim toplumsal uzlaşmaya bağlıdır.”


Son Güncelleme: 30.05.2021 19:40
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Anahtar Kelimeler:
Chp Lideri Kemal KılıçdaroğluIbb Başkanı Ekrem Imamoğlu
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