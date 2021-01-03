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Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, dostları ile beraber iktidarda olmaları durumunda başörtüsü meselesiyle uğraşmayacaklarını belirtti. Halk TV'ye konuk olarak katılan Kılıçdaroğlu, Suat Oktaş'ın sorularını cevapladı.

03 Ocak 2021 Pazar 13:35
Kılıçdaroğlu, gündemde yer alan başörtü konusuna açıklık getirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayınında konuk olarak yer aldı.

Suat Toktaş'ın sorularına cevap veren CHP Lideri, başörtüsüyle ilgili halen tartışmaların devam etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Başörtüsü kapanmış bir konudur"

İktidara gelecekleri konusunda iddiaları bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim için başörtüsü kapanmış bir konudur. Boşu boşuna tartışıyoruz. Ben herkesin inancına, yaşam tarzına saygı duyuyorum." İfadelerine yer verdi.

"Kişinin inancıyla uğraşacak zamanımız yok"

Suat Toktaş'ın "İktidara geldiğinizde de, devlet memurları açısından soruyorum. Kılık kıyafet gibi bir gündeminiz yok mı?" sorusunu yöneltmesi sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Yok efendim. İktidara geleceğiz. Dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Bizim kişinin inancıyla uğraşacak zamanımız yok, uğraşmayacağız da. Herkesin kimliğine kişiliğine saygı duyacağız." Şeklinde konuştu.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
KılıçdaroğluBaşörtüIktidar
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