Kılıçdaroğlu, faiz indirim kararına ' Artık DUR Erdoğan!' diyerek tepki gösterdi

Merkez Bankası'nın bugün politika faizini 100 baz puan indirme kararını açıklaması sonrası yükseliş seyrinde devam eden dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, açıklanan faiz indirimi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından alınan faiz kararını kamuoyuna açıklayan TCMB politika faizini piyasaların beklentileri doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine çekti. Bu karar sonrası Dolar/TL gün içerisinde 10,96'yı gördü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, yaşanan bu gelişmeler sonrası resmi Twitter hesabından faiz indirimi kararına ve dolar kurunun önlenemeyen yükselişine tepki gösterdi. 'Artık DUR Erdoğan!' ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısını yineledi.