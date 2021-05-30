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Kıbrıs’ta seçim heyecanı!

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde halk Rum meclisi için 56 yeni üye seçmek için sandıklara gitmeye hazırlanıyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:35
Kıbrıs’ta seçim heyecanı!
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Rum Yüksek Seçim Kurulu’nun paylaştığı verilere göre, yapılacak seçimde 56 koltuk için 658 aday, bağımsız şekilde ya da 15 siyasi parti adına yarışa girecek. Seçimde 558 bin seçmen oy kullanma hakkına sahip olabilecek. Seçmen kişiler oylarını parti ya da partinin belirlediği adayı tercih ederek kullanabilecekler.

Oy vermeye sabah saat 07:00’de başlanacak ve 18.00’de son oylar verilecek. Sonuçların bir sonraki günün başlangıcıyla birlikte belirginleşmesi beklenenler arasında. Seçim merkezinde yeni ve sıkı pandemi tedbirleri de uygulanacak.

Anketler o partiyi biraz daha önde gösteriyor

Rum kesiminde seçim öncesinde meydana getirilen son anketlerde Temsilciler Meclisinde 18 koltuğu elinde bulunduran Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ), yüzde 25 gibi bir ortalama oy alarak ilk parti olması beklenenler arasında. Rum önder Nikos Anastasiadis'in de geçmişte başkanlığını yapmış olduğu DİSİ, Rum kesiminin, bilhassa Kıbrıs mevzusunda, olağan politikalarını savunmaya devam ediyor.

Rum meclisinde 16 mebus bulunan ana karşıcılık Emekçi Halkın İlerici Partisi'nin (AKEL) ise yüzde 23 civarında oya sahip olarak ikinci parti olması olasılık dahilinde. GKRY'de sol parti olarak bilinen AKEL, Kıbrıs'ta federal çözüme destek vermesine karşın 2004'teki Annan Planı referandumuna "hayır" demişti.

Rum meclisinde 9 koltuğa sahip olan Demokrat Partinin (DİKO) ise %12 civarında oy alarak üçüncü parti olması ise büyük olasılık. DİKO, merkez sağda ve Kıbrıs Rum milliyetçisi bir parti olmasıyla tanınıyor.

Bununla beraber, 2016 seçimlerinde ilk sefer olarak meclise 2 vekille dahil olan aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesinin (ELAM) oylarını yüzde 3,71'den yüzde 6 civarına taşıyarak, vekil sayısını çoğaltması bekleniyor. ELAM, Türkiye ve KKTC karşıtı eylemleriyle biliniyor.

Rum siyasal partiler her ne kadar değişik görüşte olsalar da bilhassa Kıbrıs meselesine yönelik uzlaşmaz tutumda bir oluyorlar.

Disi yine öne çıkıyor

Güney Kıbrıs’ta 2006'de meydana getirilen parlamento seçimlerinde DİSİ ve AKEL 18'er sayıda milletvekili çıkardı. AKEL ise verilen oyların %32,6'lık kısmını toplayarak 19 koltuk sahibi olmuştu.

Güney Kıbrıs’ta 2016'da DİSİ oyların 30,69'unu alarak ilk sıraya oturdu ve 18 milletvekilliği sahibi olmuştu.

Başta gelen sıkıntı; yolsuzluk

Güney Kıbrıs’ta 2010 senesinin ilk yarısında yaşanmış olan büyük ekonomik ve finansal sıkıntı, kısmen aşılsa da tesirleri devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafınca planlanan kurtarma paketleri ile ekonomide ilerleme hedeflenirken, bu husustaki politikalar devam ediyor.

Kıbrıslı Rumlar, Rum kesiminde şu anda yüz yüze kalınan en önemli sorunun "yolsuzluk" olduğunu iddia ediyorlar. Avrupa İstatistik Ajansı (EUROSTAT)’na göre, Kıbrıs Rum seçmeninin yüzde 88'i siyasal partilere, yüzde 69'u hükümete ve yüzde 74'ü Rum meclisine güvenmiyor. AB üyesi Güney Kıbrıs 2013'ten bu yana yolsuzluk, kara para aklama, kaçakçılık ve öteki suçlarla bağlantılı fazlaca sayıda kişiye "altın pasaportlar" adlı uygulamayla vatandaşlık satması Rum kesiminde büyük tartışmalara yol açtı.

 Özellikle Rum önder Anastasiadis ve öteki siyasetçilerin isimlerinin de bu benzer biçimde skandal ve yolsuzluklarla anılması, Rum halkında siyasetçiler ve siyasete itimatı sarstı, son dönemde hükümet üyelerinin karıştığı yolsuzluklar protesto edildi.

5 yıllık arayla seçimler tekrarlanıyor

Başkanlık rejiminin olduğu Rum kesiminde, başkan ve hükümet 5 yılda bir meydana getirilen seçimlerle göreve geliyorlar. Güney Kıbrıs’ta yasama organı görevini Rum meclisi, yürütme organı görevi ise GKRY lideri ile hükümet tarafında.

GKRY, 1960'ta konsorsiyum cumhuriyeti olarak kurulan ve 1963'te Kıbrıslı Türklerin tabanca diretmesiyle yönetimden uzaklaştırıldığı lafta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Ada'nın güneyinde yer edinen Rum kesimi, Türkiye tarafınca tanınmıyor. BM üyesi Rum kesimi, 2004'te Annan Planı'na "hayır" kararı almasına karşın AB'ye üye olarak kabul edildi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:35
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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKKTCSeçim
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