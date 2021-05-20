Kenan Sofuoğlu, dünyanın en hızlı Ferrari'sini aldı

Eski Dünya Supersport şampiyonu Sofuoğlu, yurt dışında satışı hemen hemen 680 bin Euro (6 milyon 800 bin lira) Ferrari markalı aracı eşi Julia Looman Sofuoğlu’nun üstüne aldı.

Sofuoğlu’nun lüks aracı ‘MA-MZ harf grubuna' tescil edildi yani misafir araç statüsüne alında. Sofuoğlu'nun lüks aracına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ile MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödememek adına bu yönteme başvurduğu iddia ediliyor.

Sofuoğlu’nun satın aldığı 2021 model Ferrari SF90 Stradale aracın Türkiye’de satış fiyatı vergiler dahil 16 milyon TL civarlarında. Ferrari F90 Stradale’de 4.0 litreli çift turbolu bir V8 motorla 3 tane elektrik motorlu ve bu motor sistemi toplam 1000 beygir güçle 800 Nm tork üretebiliyor. Aracın 0-100 km/s hızlanma değerinin 2.5 saniye, en yüksek hız değerinin de 340 km/s olduğu biliniyor.

Meclis’e Lamborghini aracı ile giriş yapmıştı

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse ve seni spor bakanı yapacağım dese, kabul etmem

1983’te Sakarya Akyazı’da doğan Kenan Sofuoğlu, 12 Mayıs 2018 tarihinde İtalya Imola Pisti’nde yapılan Dünya Supersport Şampiyonası'nda aktif sporculuk kariyerine son verdi.

Beş tane dünya şampiyonlğu bulunan ve 24 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Sakarya milletvekili seçilmiş olan Kenan Sofuoğlu, mazbata almaya Lamborghini Aventador otomobiliyle TBMM’ye giriş yapmıştı. Sofuoğlu’nun aracının ‘misafir araç’ plakası bulunması dikkatlerden kaçmamıştı.

AK Partili vekilin, lüks otomobilinin eşi Julia Looman Sofuoğlu üstüne kayıtlı olduğunu söylemişti.

Sofuoğlu’nun Lamborghini Aventador model otomobili, Düzce’de motosiklet satımı ile uğraşan arkadaşına ait bir firma tarafından 385 bin euroya satışa çıkarılmıştı. İlanda otomobilin plakası kapalı tutulurken, ‘Yabancıdan yabancıya’ satış olacağı belirtildi.