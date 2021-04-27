Kemal Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a Barış Manço'lu ekmek vurgusu

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı Ak Parti ilçe belediyeleri arasında halk ekmek tartışması çıktı. Konuyla ilgili tepkisini ortaya koyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dilim ekmeğe savaş açtılar diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Barış Manço’nun sözleriyle yüklendi.

Barış Manço Vurgusu

Barış Manço-Halil İbrahim Sofrası Sözleri

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının halkın derdine koştuğunu, bir dilim ekmeğin açlık ve tokluk meselesi olduğunu, vatandaşların ucuz ekmek alma haklarının bulunduğunu ve hükümetin bir dilim ekmeğe savaş açtığını dile getirdi.

“Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, kuru ekmek kavgası, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok, alnı açık gözü toklar, kula kulluk edenlerse ömür boyu taş döşeye, çala kaşık saldırırsan ne çıkarsa bahtına…”