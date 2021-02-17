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Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına yanıt verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya aracılığı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. 'İnsan için ahlak elbiseden önemlidir' diyen Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan 5 sorunun cevabını vermesini istedi. Milleti için, şehitlerin ve ailelelerinin hakları için 5 sorunun cevaplaması gerektiğini vurguladı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:33
Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına yanıt verdi
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Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan cevap verdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanının kendisine yönelik sözlerine twitter’dan yanıt verdi. ‘İnsan için ahlak elbiseden önemlidir’ diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti. Bugün Cumhurbaşkanı bana hakaretlerde bulunuyor. Beni terbiyesiz olmakla suçluyor. Ben ona sadece 5 soru sordum. 16 şehitlerimizin haklarını savunduğum için şehit ailelerinin adına 5 soru sordum. Milletin adına sorduğum 5 soruyu cevaplayacağına benimle uğraşıyorsun bana hakaret ediyorsun. Sen neyin ne olduğunu açıkla ilk önce. Ben şehitlerimizin haklarını hep savunacağım ve yine söylüyorum ki 5 sorunun cevabını senden mutlaka alacağım.

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Son Güncelleme: 17.02.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
CHPKemalKılıçdaroğluCumhurbaşkanı
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