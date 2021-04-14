İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Kemal Kılıçdaroğlu, 8 CHP ve 2 HDP'li vekil hakkında fezleke Meclis'e sunuldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Hazırlanan fezlekenin içinde 2 HDP'li isim de var.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:32
Kemal Kılıçdaroğlu, 8 CHP ve 2 HDP'li vekil hakkında fezleke Meclis'e sunuldu
Takip Et:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 CHP'li milletvekili hakkında bir fezleke hazırlandı. Dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulurken fezlekelerden ikisinin HDP'li milletvekiline at olduğu bildirildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Tezkerelerinin TBMM'ye sunulması sonrasında Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden oluşan kurul komisyonuna sevk edildiği belirtilirken Kılıçdaroğlu ile birlikte fezlekeleri 'Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle sıralandığı aktarıldı.

- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı 

- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

- CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre

- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

- CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel

- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

* HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

* HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu10 MilletvekiliDokunulmazlıkFezleyeTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Sadakatsiz dizisi Asya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Emine karakterine Naz Göktan hayat veriyor
Kuruluş Osman dizi oyuncusu Peçenek Kızı kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat hakkında bilgiler
14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Sadakatsiz Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri kimdir? Fatih Ayhan nereli, yaşı kaç?
Yatıya Misafirim Var başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Saç boyamak orucu bozar mı?
Survivor Ekstra Furkan Dede neden yok, ayrıldı mı, korona mı oldu?
2021 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
Clubhouse kalıcı hesap silme ve üyelik iptal etme işlemleri
Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavat: Salatu selam okunuşu
Güzellik merkezleri kapalı mı? Hafta içi- Hafta sonu güzellik merkezleri çalışma saatleri
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Güncel hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine Engin Öztürk hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? Ayşe Hatun karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.