Kemal Kılıçdaroğlu, 8 CHP ve 2 HDP'li vekil hakkında fezleke Meclis'e sunuldu

CHP Genel Başkanıile birlikte 8 CHP'li milletvekili hakkında bir fezleke hazırlandı.larının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan fezleke Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanlığı'na sunulurken fezlekelerden ikisinin HDP'li milletvekiline at olduğu bildirildi.

Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Tezkerelerinin TBMM'ye sunulması sonrasında Anayasa ve Adalet Komisyon üyelerinden oluşan kurul komisyonuna sevk edildiği belirtilirken Kılıçdaroğlu ile birlikte fezlekeleri 'Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekillerinin isimleri şöyle sıralandığı aktarıldı.

- CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı

- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

- CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre

- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

- CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel

- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak

- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan

* HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

* HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül