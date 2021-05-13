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Kaymakam Mutlu Köksal'dan Ramazan Bayramı tebriği

Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte ülkemizde bulunan yöneticiler halkımız için bayram mesajı yayınlamaya başladı. Bu kapsamda Adıyaman Gölbaşı ilçe kaymakamı Mutlu Köksal milletimizin ramazan bayramını kutladı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:19
Kaymakam Mutlu Köksal'dan Ramazan Bayramı tebriği
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11 ayın sultanı olarak adlandırılan ve Müslümanlar için çok önemli bir ay olarak kabul edilen Ramazan ayı sona erdi. Ramazan ayı sona erdi ancak bugün Ramazan bayramı coşkusunu tüm Türkiye genelinde yaşıyoruz. Ramazan bayramının gelmesiyle birlikte ülkemizde bulunan siyasiler, yöneticiler, kurum ve kuruluşlar milletimizin ve İslam âleminin ramazan bayramını yayınladıkları mesajlarla kutluyor.

Yayınlanan mesajlar genellikle sosyal medya ve intenet siteleri üzerinden yapılıyor. Son olarak Adıyaman Gölbaşı ilçe kaymakamı mutlu Köksal, milletimizin ramazan bayramını en içten dileklerle kutladığın ifade etti. Köksal, mübarek ramazan ayından sonra bizleri ramazan bayramına ulaştıran Allah’a şükür ederek, ramazan bayramına kavuştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Köksal ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı’nın buruk geçtiğini ifade etse de bu zor günleri hep birlikte açacaklarını ve en kısa sürede özlem duyulan eski bayramlara geri dönüleceğini ifade etti. Köksal ayrıca Adıyaman Gölbaşı halkının ramazan bayramını içten dileklerle kutladı. Köksal ayrıca Filistin’de yaşanan zulümler nedeniyle İsrail’i kınadı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:19
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Anahtar Kelimeler:
Mutlu KöksalAdıyaman Gölbaşı
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