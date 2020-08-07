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Karabağlar'da kentsel dönüşüm açılan davalar yüzünden yapılamıyor

Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Doğruca yıllardır kentsel dönüşüme engel olmak için davalar açıldığını bu yüzden kentsel dönüşüm yapılamadığını söyledi.

07 Ağustos 2020 Cuma 16:58
Karabağlar'da kentsel dönüşüm açılan davalar yüzünden yapılamıyor
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Ak Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, Karabağlar’da uzun zamandır açılan davalar yüzünden kentsel dönüşüm yapılamadığını söyledi. Konuyla alakalı detaylı bilgiler veren Doğruca, ‘’Uzlaşma komisyonları kurulmuştu. Ancak nedense vatandaşlarımıza yanlış bilgiler vererek kentsel dönüşümün yanlış yapıldığını ve dava açmalarını istediler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız burada kentsel dönüşüm işini yürütüyor. Ayrıca Türkiye’de bir ilk kararla vatandaşa inisiyatif bırakıyor. Vatandaşımız dilerse bir firma bulup kendi evini yaptırıyor, dilerse TOKİ ile çalışıyor. Ancak bu projelere itirazlar var. Millet Bahçesi yapılıyor. Yeşil alanımız artıyor. Bu davalar vatandaşımızı mağdur eder. Bu arkadaşlarımız vatandaşlarımız değil, kendi siyasetlerini düşünüyorlar. Olaya siyaseten bakıyorlar. Bu yüzden ilçemizde kentsel dönüşüm yıllardır yapılamıyor. Bunun ekonomik sonuçları da olacak’’ dedi.



Son Güncelleme: 07.08.2020 16:58
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Anahtar Kelimeler:
#Ak Parti#Karabağlar#İrfan Doğruca
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