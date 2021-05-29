Kanal İstanbul'un temeli Haziran ayında atılıyor!

İstanbul'un simgelerinden bir olmaya aday gösterilen Çamlıca Kulesi'nin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı açılış konuşmasında Kanal İstanbul projesinin temeliyle ilgili belirlenen tarihi duyurdu.

Uzun süredir üzerine çalışılan kamuoyunda da büyük tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesinin temelinin Haziran ayı içerisinde atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Kanal İstanbul'u şehre kazandırmak üzere ilk adımı atacaklarını ve İstanbul'un coğrafi ile stratejik önemini artıracak olan projenin tüm dünyaya hizmet vereceğini ifade etti.