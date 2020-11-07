Kamuda yeni atama ve görevden alma kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda bakanlık ve bazı kurumlara yeni atamalar yapıldı.

Kamuda bazı kurum ve bakanlıklarda bulunan kadrolara yapılan atamalar 7 Kasım tarihli resmi gazete'de yayımlandı.

Resmi gazete'de yayımlanan atama kararlarının yanında görevden alma kararlarıda dikkat çekti.

Yeni ataması yapılan isimler arasında Nihat Zeybekçi, Naci Ağbal gibi yakından tanıdığımız isimler var.

İşte ekonomi alanında bazı kurumlara ve bakanlıklara yeni atanan isimler ve görevden alınan isimler.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalan Kurulu Üyeliğine, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 21 inci maddesi gereğince Nihat ZEYBEKCİ atanmıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/486

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Mustafa Nuri NURUAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı;

- Bitlis İl Müdürü Mehmet Emin ÇAKAN, görevden alınmış,

- Adana İl Müdürlüğüne, Kayseri İl Müdürü Nevzat ÖZER,

- Antalya İl Müdürlüğüne Abdullah ÇALIŞKAN,

- Artvin İl Müdürlüğüne Şentürk AĞIRBAŞ,

- Aydın İl Müdürlüğüne, Kütahya İl Müdürü Ömer TURAN,

- Bayburt İl Müdürlüğüne, Zonguldak İl Müdürü Kemal GÜMRÜKÇÜ,

- Gümüşhane İl Müdürlüğüne Zekai İNAN,

- Karabük İl Müdürlüğüne Galip SÖKMEN, atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/488

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ertuğrul ÇALIŞKAN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/490

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem KİRAZ atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Osman İLTER atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/492

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif OKUR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yavuz ÇETİN atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/494

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Spor Müşavirliğine, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Servet TAZEGÜL atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (Guvemörü) Murat UYSAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Naci AĞBAL atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/496

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ŞENEL atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi TURŞUCU, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/498

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ÇİFTÇİ atanmıştır.

Tanm ve Orman Bakanlığı III. Bölge Müdürü İsrafil ERDOĞAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/500

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Yozgat İl Tanm ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tanju ÖZKAYA atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 6 ncı maddeleri gereğince İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hakan ÇALIŞ atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/502

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ticaret Müfettişleri Haşan YALDIZ ve Ali Said DOLU atanmıştır.

6 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI