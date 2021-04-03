Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı

03 Nisan 2021 Tarihli ve 31443 Sayılı Resmi Gazete'de görevden alma ve çok sayıda atama kararları yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararlara göre bir çok büyükelçi yeni görevlerine atandı.
Sağlık Bakanı yardımcısı görevden alındı
Ayrıca Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı ve yerine Doç Dr. Tolga Tolunay atandı.
Resmi gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarının tamamı içi tıklayın.
Son Güncelleme: 03.04.2021 12:44