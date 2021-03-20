Kamuda bir çok kuruma atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuda bir çok kuruma ve pozisyonlara atamalar yapıldı. Erdoğan tarafından yapılan atama kararları 20 Mart 2021 Tarihli ve 31429 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Öte yandan yapılan atamalarla birlikte 99 Kaykamam adayı farklı ilçelere atandı.

İşte resmi gazete'de yayımlanan atama kararları

Konya İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Ali ÖGE görevlendirilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet AKCAN atanmıştır.

Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mükremin KARACA atanmıştır.

Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Davut OĞUZ atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat LÜTEM,

- Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma işleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin GÖNENLİ,

- Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Eneıji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer ATEŞ,

- Nijerya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet BAYRAKTAR,atanmıştır.

- Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhittin Ahmet YAZ AL, merkeze alınmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uygar Mustafa SERTEL atanmıştır.

Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet AKINTI atanmıştır.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami YAPICI atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut YAĞIZ atanmıştır.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Talha PAMUKÇU atanmıştır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat DEMİR atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkam (Guvemörü) Naci AGBAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU atanmıştır.

Kaymakamlık Kursunu Başarı ile Bitiren Kaymakam Adaylarından;

Sinop - Durağan Kaymakamlığına

Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet TOZLU,

Denizli-Kale Kaymakamlığına

Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Abdulkadir ŞAHİN,

Burdur - Çavdır Kaymakamlığına

Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Nevzat MERCAN,

Manisa - Selendi Kaymakamlığına

Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Ali YILDIRIM,

Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığına

Edime Valiliği Kaymakam Adayı Ali Ekber ATEŞ,

Amasya - Hamamözü Kaymakamlığına

Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Okan DAĞLI,

Afyonkarahisar - Dazkırı Kaymakamlığına

Edime Valiliği Kaymakam Adayı Sercan SAKARYA,

Kırşehir - Akpmar Kaymakamlığına

Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Fatih ÖZCAN,

Artvin - Borçka Kaymakamlığına

Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Ali Osman BULAT,

Konya - Yunak Kaymakamlığına

Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Fatih KURT,

Ankara - Güdül Kaymakamlığına

Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Hatice Cemre İNCESU,

Gaziantep - Oğuzeli Kaymakamlığına

Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Büşra UÇAR KOYUN,

Eskişehir - Mahmudiye Kaymakamlığına

Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Harun Reşit HAN,

Eskişehir - Günyüzü Kaymakamlığına

Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Burak AKELLER,

Yozgat - Şefaatli Kaymakamlığına

Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Fatih GÜNLÜ,

Denizli - Çardak Kaymakamlığına

Muş Valiliği Kaymakam Adayı Ökkeş Furkan KARAKURT,

Adana - Feke Kaymakamlığına

Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Vahit YILMAZ,

Trabzon - Hayrat Kaymakamlığına

İsparta Valiliği Kaymakam Adayı Orçun Cüneyt ZOR,

Denizli - Babadağ Kaymakamlığına

Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Adem KARATAŞ,

Sinop - Erfelek Kaymakamlığına

Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Burak Bozkurt GÜRSES,

Bursa - Harmancık Kaymakamlığına

Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Furkan TUNA,

Zonguldak - Gökçebey Kaymakamlığına

Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Övünç KOŞANSU,

Konya - Hüyük Kaymakamlığına

Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Cüneyt DEMİRKOL,

Uşak-Ulubey Kaymakamlığına

Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı İsmail ERDOĞAN,

Kırıkkale - Karakeçili Kaymakamlığına

Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet Nuri DEMİR,

Malatya-Kale Kaymakamlığına

Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Abdulselam BIÇAK,

Kırıkkale - Sulakyurt Kaymakamlığına

Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Yasin ERKAN,

Konya - Bozkır Kaymakamlığına

Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed AKIN,

Balıkesir - Dursunbey Kaymakamlığına

Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Rahmi BULUT,

Kastamonu - Daday Kaymakamlığına

Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet SERT,

Gaziantep - Yavuzeli Kaymakamlığına

Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Haşan Raşit TAŞKIN,

Çankırı - Şabanözü Kaymakamlığına

Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Zahid UZUN,

Afyonkarahisar - Çobanlar Kaymakamlığına

Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Mücahit ÖZTÜRK,

Ordu - Gölköy Kaymakamlığına

Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Onur BEKTAŞ,

Aksaray - Sultanhanı Kaymakamlığına

Konya Valiliği Kaymakam Adayı Haşan Hüseyin ALPASLAN,

Aydın-Yenipazar Kaymakamlığına

Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Osman KURAL,

Karaman - Kazımkarabekir Kaymakamlığına

Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Enes ÇIKRIK,

Sakarya - Karapürçek Kaymakamlığına

Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Gökay İÇEN,

İsparta - Uluborlu Kaymakamlığına

Rize Valiliği Kaymakam Adayı Zikrullah ERDOĞAN,

Artvin-Kemalpaşa Kaymakamlığına

Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Recep GÜNDÜZ,

Mersin - Gülnar Kaymakamlığına

Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre BAYRAKLI,

Çorum - Oğuzlar Kaymakamlığına

Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Onur Alp BIÇAKÇI,

Karabük-Yenice Kaymakamlığına

Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Yasin ERDEM,

Samsun - Kavak Kaymakamlığına

Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Ömer SAYGILI,

Çankırı - Kızılırmak Kaymakamlığına

Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Emine DİLCE,

Nevşehir - Kozaklı Kaymakamlığına

Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Samet ÖZTÜRK,

Antalya - Gündoğmuş Kaymakamlığına

Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Hamza ÖZBİLGİ,

Çorum - Uğurludağ Kaymakamlığına

Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet ÇİFTCİ,

Konya - Çeltik Kaymakamlığına

Sivas Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Beran VURAN,

Kayseri-Pmarbaşı Kaymakamlığına

İğdır Valiliği Kaymakam Adayı İbrahim GÖKMEN,

Kütahya - Domaniç Kaymakamlığına

Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Enes İPEK,

Kütahya - Altıntaş Kaymakamlığına

Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Can İRDELP,

Niğde - Altunhisar Kaymakamlığına

Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Doğukan MIZRAK,

Karaman - Ermenek Kaymakamlığına

Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Hacı Osman HÖKELEKLİ,

Rize - Kalkandere Kaymakamlığına

Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Kemal Sefa GÖKMENOGLU,

Aksaray - Güzelyurt Kaymakamlığına

Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Nurullah Cemil ERCİYAS,

Ordu - Gülyalı Kaymakamlığına

Rize Valiliği Kaymakam Adayı Aydın YANIK,

Bursa - Büyükorhan Kaymakamlığına

Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Kadir KILIÇ,

Kütahya - Çavdarhisar Kaymakamlığına

Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Armağan YAZICI,

Sivas - Gemerek Kaymakamlığına

Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Ilhan KAYATÜRK,

Trabzon - Düzköy Kaymakamlığına

Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Bilal BASRI,

Yozgat - Çayıralan Kaymakamlığına

Muş Valiliği Kaymakam Adayı Mahmut Fazıl YILDIZ,

Kütahya - Pazarlar Kaymakamlığına

Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet SOYLU,

Denizli - Çameli Kaymakamlığına

Edime Valiliği Kaymakam Adayı Kerem YENİGÜN,

Eskişehir - İnönü Kaymakamlığına

Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Rumeysa Sena KURT,

Eskişehir - Alpu Kaymakamlığına

Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Kübra KARAALİOĞLU,

Nevşehir - Derinkuyu Kaymakamlığına

Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed YILMAZ,

Adana - Pozantı Kaymakamlığına

Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Emrah AKDUMAN,

Edime - Enez Kaymakamlığına

Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Şükrü Alperen GÖKTAŞ,

Ordu - Çaybaşı Kaymakamlığına

Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Furkan ÇAKIR,

İsparta - Gelendost Kaymakamlığına

Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Onur ALİMOĞLU,

Eskişehir - Sarıcakaya Kaymakamlığına

Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Taha CANPOLAT,

Trabzon - Tonya Kaymakamlığına

Van Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet İKİS,

Malatya - Hekimhan Kaymakamlığına

Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed ÖZTAŞ,

Bolu - Mudunu Kaymakamlığına

Sivas Valiliği Kaymakam Adayı Fatih ÇEVİK,

Ordu - Kumru Kaymakamlığına

Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin AYDIN,

Tokat - Artova Kaymakamlığına

Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Melikşah AYDIN,

Tokat-Pazar Kaymakamlığına

Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mesut ATEŞ,

Tokat-Yeşilyurt Kaymakamlığına

Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Halil İbrahim YEŞİLYURT,

Konya - Altınekin Kaymakamlığına

Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Murat ÇİÇEK,

Bolu - Seben Kaymakamlığına

Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Süleyman BAKAN,

Giresun - Piraziz Kaymakamlığına

Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Furkan BAŞAR,

Rize - Fındıklı Kaymakamlığına

Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Eyüp GÜRDAL,

Çankırı - Kurşunlu Kaymakamlığına

Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı ilyas ÖZTÜRK,

Konya - Emirgazi Kaymakamlığına

Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk SAYGIN,

Edime - Havsa Kaymakamlığına

Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Reşit Özer ÖZDEMİR,

Taşra Teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirlerinden;

Eski Rize - Pazar Kaymakamı iken, 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Karar ile İstanbul

Vali Yardımcılığına atanan İsmail ŞANLI'ya ait hüküm iptal edilmiş,

Bitlis - Ahlat Kaymakamlığına

Artvin-Kemalpaşa Kaymakamı Fikret DAĞ,

Tunceli - Pülümür Kaymakamlığına

Rize - Fındıklı Kaymakamı Emrah UZUN,

Ağrı - Hamur Kaymakamlığına

Denizli - Çardak Kaymakamı Kerem TÜRKER,

Hakkari - Derecik Kaymakamlığına

Malatya - Hekimhan Kaymakamı Ahmet ÖZDEMİR,

Artvin Vali Yardımcılığına

Kütahya - Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih POÇANOGLU,

Bitlis - Hizan Kaymakamlığına

Bolu - Mudunu Kaymakamı Muhammed İkbal YELEK,

Malatya - Pütürge Kaymakamlığına

Karaman - Ermenek Kaymakamı Batuhan TAŞGIN,

Karabük Vali Yardımcılığına

Çorum - Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul ASLAN,

Şanlıurfa Vali Yardımcılığına

Zonguldak - Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi ATAK,

Bayburt Vali Yardımcılığına

Eskişehir - İnönü Kaymakamı Burak ÇİMŞİR,

Gaziantep Vali Yardımcılığına

Bartın - Ulus Kaymakamı Anıl ALKAL,

Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Bitlis - Ahlat Kaymakamı Erkan İsa ERAT,

Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Artvin - Borçka Kaymakamı Ahmet GÜNERİ,

Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Trabzon - Tonya Kaymakamı Osman SAYILIR,

Hakkari Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Hakkari - Derecik Kaymakamı Ömer Faruk YÜCE,

Tunceli Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Tunceli - Pülümür Kaymakamı Cuma KILINÇ,

Ağrı Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Ağrı - Hamur Kaymakamı Yakup ÖMEROĞLU,

Malatya Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Malatya - Pütürge Kaymakamı Barbaros AKBULAK,

Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Bitlis - Hizan Kaymakamı Mustafa KÖLEOĞLU,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Açık bulunan İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Umut GÜR atanmıştır.

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür TÜRK atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı

Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Nihat SABUNCU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Açık bulunan Batman İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer Faruk ÖZEL atanmıştır.

Muş İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Recep KOTAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım Reformu Genel Müdürü Haşan ÖZLÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

XII. Bölge Müdürü Ahmet USTA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Nuri YILMAZ atanmıştır.

- Çankırı İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars İ1 Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin DÜZGÜN,

- Kars İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim ALTINTAŞ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü;

- Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman PINARBAŞ, görevlerinden alınmış,

- Genel Müdür Yardımcılığına Zeki KARAOĞLU,

- Genel Müdür Yardımcılığına Erdinç HATİNOĞLU, atanmıştır.

19 Mart 2021

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Karanamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bekir KARACABEY atanmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar ÜNSAL ve Muhammed Kerem YEĞNİDEMİR atanmıştır.

19 Mart 2021