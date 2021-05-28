Kaftancıoğlu'nun hakaret sözlerini affetmeyen Erdoğan, tazminat davası açtı

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemler sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 'Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat' şeklinde sarf ettiği sözler Erdoğan tarafından hakaret sayıldı. Erdoğan'ın avukatı Kaftancıoğlu'na yönelik bir dosya hazırladı ve İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sundu.

Avukat Ahmet Özel'in hazırladığı dava dilekçesinde, davalı olarakyer alırken Kaftancıoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörü olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu için düzenlenen eylemlere karşı verdiği destek sırasında yaptığı açıklamalarla söylemiş olduğu "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu sözlerin sarf edilen taraf için 'Kişilik haklarını zedelediği' gerekçesi ile Canan Kaftancıoğlu hakkında toplam 500 bin TL'lik maneviaçılma talebi iletildi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan manevi tazminat talebi içeren dosyada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı basın açıklamasıyla hakaret ederek millet iradesini yok saydığı ve kamu vicdanına karşı alınan sorumluluk adında da davalıya karşı bu davanın açılmasının zorunlu olduğu belirtildi.