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Kafe, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın gündeminde kısıtlamalarda ki esneme seçeneklerinin yer alacağı bildirilirken esnafın gözünün Beştepe'ye çevrildiği toplantıda Kafe, lokanta ve restoranlar açılacak mı? sorusunun da yanıt bulması bekleniyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 10:58
Kafe, lokanta ve restoranlar açılacak mı? Esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi
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Bugün yapılması planlanan fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  Rize programı nedeniyle Çarşamba günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yine Beştepe'de toplanacak. Koronavirüs salgının sürecine bağlı olarak kademeli olarak esneme seçeneklerinin masaya yatırılacağı toplantının en önemli gündem maddesinin ise koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen noktalar ve bu güne kadar uygulanan tedbirler olacak. 

Lokanta, kafe ve restoranlar başta olmak üzere tüm esnafın gözünün Beştepe'de olacağı toplantıda risklerin azaldığı, vaka sayılarının düştüğü yerlerde olan işletmelerin kısıtlı müşteri sayısı ve HES kodu kontrol edilerek açılmasına yönelik Bilim Kurulu'nun vereceği tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

KORONAVİS AŞILARINDA İKİNCİ DOZ ÇALIŞMALARI ELE ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısında salgının seyri ve aşılama çalışmalarıyla ilgili brifing vereceği beklenirken, diğer taraftan okullarda yüz yüze eğitime geçişlerin kontrollü olarak açılmasına yönelik ilerleyen dönemde atılması düşünülen adımlar ele alınacak. 

KISITLAMA SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?

Hafta içi ve hafta sonları uygulanan kısıtlamalarla ilgili saatlerinde daralma yapılıp yapılmayacağı ve denetimli ve kontrollü bir şekilde esnetmeye gidilme kararının değerlendirileceği Kabine toplantısının bir diğer önemli gündem maddesinin de ekonomik ve hukuki alanda başlatılan reform çalışmalarının yanı sıra hazırlanacak olan yeni anayasa sürecinin olacağı belirtiliyor. Yeni anayasayla ilgili yürütülen çalışmaları ise ilgili bakanlıkların bilgilendirmeleriyle değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.



Son Güncelleme: 15.02.2021 10:58
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Habine ToplantısıKafe Ve RestoranlarNe Zaman AçılacakSokağa çıkma KısıtlamasıTedbirlerde Esnetme
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