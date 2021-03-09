Kadına yönelik şiddete karşı Meclis araştırma komisyonu kuruldu

AK Parti, tarafından hazırlanan ve kadına yönelik şiddetin araştırılması için hazırlanan komisyon önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Hazırlanan önergenim kabul edilmesiyle birlikte Meclis araştırma kurulmasıyla ilgili hazırlıklar başlamış oldu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri tarafından hazırlanan önergede gerekçe olarak son zamanlarda artış gösteren kadın şiddetine vurgu yapıldı. Önergede ayrıca kadın ve erkek arasında bir eşitlik sağlanması kadına yönelik hakların korunması ile birlikte kadına yönelik yapılan şiddete karşı yapılacak olan mücadelelerde gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi belirtildi.

Şiddet mağduru olan kadınların korunması, tedavileri ve almaları gerekli durumlarda kendilerine rehabilitasyon hizmeti sunulmasına ilişkin bazı toplumsal farkındalık yaratılması gerektiğinin kaydedildiği önergede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önceden açıklanan 'İnsan Hakları Eylem Planı'yla aile içindeki şiddete karşı yapılacak mücadelede etkinliğin artırılarak bunlara yönelik temel ilkelerde yapılacak olan düzenlemelerin yer alacağı kaydedildi.

Bunlara istinaden kadına yönelik tüm şiddet olaylarında var olan sebeplerinin araştırılarak tek bir vakanın daha yaşanmaması için teminat teşkil edecek çözümlerin tespit edilmesi, konulan uygulamalar değerlendirilerek alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesinin amaç olarak ifade edildiği önergeyle Meclis Araştırması açılmasının uygun olacağı ifade edildi.

AK Parti tarafından hazırlanan önergeyi TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından önergenin kabul edildiği bildirildi.