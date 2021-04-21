Kabine'de bayrak değişimi! Cumhurbaşkanı kararıyla Zehra Zümrüt Selçuk ve Ruhsar Pekcan görevden alındı

Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan kabine değişikliği dün Resmi Gazetede yayımlanan karanameyle birlikte gerçekleşti. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı karanamesinde iki bakanlığa ayrılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bundan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak faaliyet gösterecek.

Kararda Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınarak ayılan bakanlıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirilirken, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na da Vedat Bilgin uygun görüldü. Kabine değişikliği kararında ayrıca Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alınarak yerine Mehmet Muş atandı. İşte Kabineye atanan yeni Bakanlarla ilgili tüm bilgiler..

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ KİMDİR?

AK Parti İstanbul milletvekili olan Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi'nin işletme bölümünden mezun oldu. Lisansını tamamladıktan sonra sonra yüksek lisans için ABD'ye giden Muş, burada Washington State University School of Economic Sciences'de ekonomi eğitimini tamamladı. Özel sektör alanında Bütçe Planlamada uzman olarak görev yapan Mehmet Muş, Marmara Üniversitesi'nde iktisat tarihi anabilim dalında doktorasını bitirdi.

TBMM'de Dışişleri komisyonunda üyelik görevinde bulunan ve aynı dönemde Plan ve Bütçe komisyonluğu üyeliğini de yürüten Mehmet Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk grubu üyeliğini de devam ettirdi.

AK Parti'nin 1. Olağanüstü Kongresi sonrası Ekonomiden sorumlu olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Mehmet Muş, 2015 yılında gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulunda ise tekrar AK Parti MKYK üyeliğine seçildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK KİMDİR?

Asıl mesleği avukatlık olan Derya Yanık, 1972'de Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi bölümünden mezun olan Yanık, 1996 yılından itibaren İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukat olarak görev yaptı.

AK Parti'nin İstanbul İl Yönetim Kuruluna üye olarak katılan Derya Yanık, 2004 ile 2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde meclis üyeliği görevinde bulundu. Yine belediyede Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevini de sürdüren Derya Yanık AK Parti'nin grup sözcülüğü görevini de üstlendi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKLANI VEDAT BİLGİN KİMDİR?

22 Eylül 1954 yılında Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde doğan Vedat Bilgin Profesör Dr., Türk akademisyen ve Bürokrattır. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin sosyal ve idari bilimler Fakültesi'ne başlayan Vedat Bilgin, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaparak yüksek lisans ve doktorasını bitirdi.

Gazi Üniversitesi'nde çalışma ekonomisinde araştırma görevlisi olan Vedat Bilgin, öğretim üyeliği görevinde de bulundu. 1995'te İngiltere'ye giderek York Üniversitesi'nde post ve doktora çalışmalarını tamamlayan Bilgin, 2000 yılında Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine getirildi. Bir dönem TC. Devlet Demiryolları Genel Müdürü olan Vedat Bilgin, Türkiye'de ilk moden tren yolunun rayıyla ilgili üretimini başlattı.

Prof. Dr. Vedat Bilgin, 2015 yılına kadar Gazi Üniversitesi'nde ki akademik hayatını sürdürürken aynı zamanda köşe yazarlığı da yapmıştır. Prof. Dr. Bilgin, 2015 yılında AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girmiştir.