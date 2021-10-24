Kabine yarın toplanıyor! Masada hangi konular olacak ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın tüm bakanları topluyor. Başta koronavirüs ile mücadele süreci olmak üzere kabinenin masasında önemli konular bulunuyor.
Ekim ayı sonunda İtalya'da düzenlenecek olan G20 liderler zirvesinde Türkiye'nin tavrı ne olacak? Zirve öncesinde kabine üyeleri, hazırlıkları değerlendirecek.
Terörle mücadele değerlendirilecek
Koronavirüs ile mücadele süreci ele alınacak
Koronavirüs ile mücadele sürecinde kat edilen yol, alınan tedbirler karşısında vaka sayılarının hızla artması ve aşılama sürecininde kurulun masasında görüşülmesi ve karara bağlanması bekleniyor.Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.
Son Güncelleme: 24.10.2021 19:35