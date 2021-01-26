Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu

Yeni yılın ilk kabine toplantısının yapılacağı tarih netleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından tüm bakanların buluştuğu kabine toplantısının 28 Ocak Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.
CAFE VE RESTORANLAR KABİNE GÜNDEMİNDE
OKULLARIN DURUMUNUN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan merak edilen bir diğer önemli konu ise okulların durumu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da kabine bilgilendirme yapması kabineninde bilim kurulu tavsiye kararlarına göre okulların 15 Şubat'tan sonraki durumu için karar alması bekleniyor.
TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE
Tüm bunların yanında toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.