Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu

Yeni yılın ilk kabine toplantısının yapılacağı tarih netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından tüm bakanların buluştuğu kabine toplantısının 28 Ocak Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

CAFE VE RESTORANLAR KABİNE GÜNDEMİNDE

OKULLARIN DURUMUNUN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Koronavirüs hastalığının ana gündem olduğu kabine toplantısında son getirilen tedbir ve kısıtlamaların salgının seyrin etkisi, vaka durumu, cafe ve restonranlara getirilen kapalı kalma kısıtlaması gibi bir çok kararın masaya yatırılması ve konunun çok yönlü olarak ele alınması bekleniyor.

Öte yandan merak edilen bir diğer önemli konu ise okulların durumu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da kabine bilgilendirme yapması kabineninde bilim kurulu tavsiye kararlarına göre okulların 15 Şubat'tan sonraki durumu için karar alması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE

Tüm bunların yanında toplantıda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.