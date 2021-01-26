İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni yılın ilk kabine toplantısı 28 Ocak Perşembe günü yapılacak. Masada koronavirüs tedbirleri ve kısıtlamaların gevşetilmesine dair önemli konular ele alınacak.

26 Ocak 2021 Salı 12:15
Kabine toplantısının yapılacağı tarih belli oldu
Takip Et:

Yeni yılın ilk kabine toplantısının yapılacağı tarih netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından tüm bakanların buluştuğu kabine toplantısının 28 Ocak Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

CAFE VE RESTORANLAR KABİNE GÜNDEMİNDE

Koronavirüs hastalığının ana gündem olduğu kabine toplantısında son getirilen tedbir ve kısıtlamaların salgının seyrin etkisi, vaka durumu, cafe ve restonranlara getirilen kapalı kalma kısıtlaması gibi bir çok kararın masaya yatırılması ve konunun çok yönlü olarak ele alınması bekleniyor.

OKULLARIN DURUMUNUN NETLEŞMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan merak edilen bir diğer önemli konu ise okulların durumu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da kabine bilgilendirme yapması kabineninde bilim kurulu tavsiye kararlarına göre okulların 15 Şubat'tan sonraki durumu için karar alması bekleniyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE

Tüm bunların yanında toplantıda  PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonlar ile diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da görüşülecek konular arasında yer alması öngörülüyor.



Son Güncelleme: 26.01.2021 12:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıKabineKoronavirüs Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 Milletvekilinin dokunulmazlıklarının düşürülmesi için meclise fezleke sunuldu!
4 Milletvekilinin dokunulmazlıklarının düşürülmesi için meclise fezleke sunuldu!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti kuracak!
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal yeni parti kuracak!
Bakan Soylu'nun annesiyle paylaşılan fotoğrafa küfür eden zanlının cezası belli oldu
Bakan Soylu'nun annesiyle paylaşılan fotoğrafa küfür eden zanlının cezası belli oldu
Gıdada dikkat çeken fiyat artışına ilişkin Başkan Erdoğan'dan net yanıt
Gıdada dikkat çeken fiyat artışına ilişkin Başkan Erdoğan'dan net yanıt
Moskova'da gösteriler devam ediyor!
Moskova'da gösteriler devam ediyor!
Meral Akşener
Meral Akşener" EYT'lilerin mağduriyetine son vereceğiz"

Popüler Haberler

50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Türk Telekom üzerinden kredi notu nasıl sorgulanır?
ATV'de 26 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 26 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
26 Ocak 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
26 Ocak 2021 Salı TRT 1 yayın akışı TRT 1 kanalında bugün neler var?
26 Ocak 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
26 Ocak 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
TV'de bugün hangi maçlar var? 26 Ocak 2021 Salı Canlı futbol maç programı
26 Ocak 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
26 Ocak 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında ne var?
İnstagram , WhatsApp ve Facebook çöktü mü? Hikayeler neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?
E-okul karne notu nasıl öğrenilir? E-okul giriş ve karne notu öğrenme
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Mucize Doktor Nazlı ölecek mi? Nazlı’ya Korona virüsünden mi bulaştı?
MEB 2020 2021 AÖL 1.dönem sınavları iptal mi edildi, sınavlar hangi tarihte yapılacak?
Nafaka hesaplamaları nasıl yapılır? 2021 Kaç çeşit nafaka vardır?
Emekli promosyonları ne kadardır? 2021 Banka promosyon ödemeleri ne zaman yapılıyor?
Ücretli öğretmen maaşları ne zaman yatar? 2021 Devlet memur maaşları ne zaman yatar?
Ayak bileği burkulması kaç günde geçer, kaç günde iyileşir?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 26 Ocak 2021 Salı
26 Ocak 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.