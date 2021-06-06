Kabine toplantısı öne alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinesinin toplantı tarihi NATO Liderler Zirvesi toplantısı sebebiyle öne alındı.

Erdoğan başkanlığında kabine 10 Haziran Persşembe günü toplanacak. Kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi, kısıtlamaların kaldırılması yada esnetilmesi gibi önemli konular ele alınacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi toplantısına 14 Haziran 2021 günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de katılacak.

NATO Liderler Zirvesi toplantısı sebebiyle kabine toplantısının tarihi öne çekildi.

Ayrıca 10 Haziran günü toplanacak olan kabinede kademeli normalleşmeni vaka sayılarına etkisi, aşılama takvimi ve geliştirme aşamasında olan yerli aşının çalışmalarıda görüşülecek.