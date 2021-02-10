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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Toplantıda koronavirüs konusunda açıklamalar bekleniyor.

10 Şubat 2021 Çarşamba 14:13
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?
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Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Toplantıda koronavirüs konusunda açıklamalar bekleniyor.

Kabine Toplantısı Ne Zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı daha önce Çarşamba günü güzel bir duyuru yapacağını ifade etmişti. Erdoğan bugün gün içerisinde 12:00’da AK Parti Grup Toplantısı’na ve saat 14:00 sıralarında AK Parti Balıkesir-Osmaniye-Tokat-Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı yayınla bağlanacak.

Son kabine toplantısı 1 Şubat tarihinde yapılmıştı. Ancak bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Yapılacak olan toplantıda koronavirüs pandemisinin değerlendirileceği düşünülüyor.



Son Güncelleme: 10.02.2021 14:13
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Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıErdoğanPandemi
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