Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı konusunda heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine Toplantısı’nın ne zaman yapılacağı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Toplantıda koronavirüs konusunda açıklamalar bekleniyor.
Kabine Toplantısı Ne Zaman?
Son kabine toplantısı 1 Şubat tarihinde yapılmıştı. Ancak bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağı konusunda net bir bilgi verilmedi. Yapılacak olan toplantıda koronavirüs pandemisinin değerlendirileceği düşünülüyor.
Son Güncelleme: 10.02.2021 14:13