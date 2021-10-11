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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nın gündeminde fahiş fiyatlar, vaka sayıları ve yerli aşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar Kabine Toplantısında bir araya geliyor. 11 Ekim’de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısından çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Vatandaşlar Kabine Toplantısı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta sorularını araştırıyor.

11 Ekim 2021 Pazartesi 16:36
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı’nın gündeminde fahiş fiyatlar, vaka sayıları ve yerli aşı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı merakla bekleniyor. Vatandaşlar son dönemde gündemde yer alan koronavirüs vakaları, fahiş fiyat artışları ve okulların son durumu konular toplantının ana konuları olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde hal ve marketlerde denetimlerin arttırılması konusunda açıklamalarda bulunmuştu. Rekabet Kurulu’nun incelemeleri kapsamında kabinede değerlendirme yapılacak. Gıda ve enflasyona yönelik çalışmaların yanı sıra koronavirüs tablosu ve güncel vaka durumu ile okullardaki vaka sayıları masaya yatırılacak.

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kabine Toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının saat 15:30’da başlaması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 19:00’da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.


Son Güncelleme: 11.10.2021 16:36
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKabine Toplantısı
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