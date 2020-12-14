Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün olağan toplantısını yapıyor. Tüm bakanların katılacağı toplantıda eğitim alanı başta olmak üzere,korona virüs tedbirleri ve yılbaşında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gibi durumların konuşulup karara bağlanması bekleniyor.,
YARI YIL TATİLİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?
YILBAŞINDA 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?
Diğer yandan yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının konuşulması ve karara bağlanması bekleniyor.
Kabine tarafından alınan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine sonrasında açıklanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 14.12.2020 10:08