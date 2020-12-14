Kabine toplanıyor! Eğitim başta olmak üzere önemli konular karara bağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine bugün olağan toplantısını yapıyor. Tüm bakanların katılacağı toplantıda eğitim alanı başta olmak üzere,korona virüs tedbirleri ve yılbaşında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gibi durumların konuşulup karara bağlanması bekleniyor.,

YARI YIL TATİLİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

YILBAŞINDA 3 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Mart ayından bu yana devam eden uzaktan eğitim süreci ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kabineye bilgilendirme toplantısı yapması bekleniyor. Ayrıca kabinede 31 Aralık tarihinden sonra okullarda tekrardan yüz yüze eğitime başlanacak mı ? Normal takvimde 25 Ocak tarihinde başlayacak olan şubat Yarı yıl tatilini öne çekilecek mi ? gibi önemli soruların cevaplarının çıkması bekleniyor.

Diğer yandan yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının konuşulması ve karara bağlanması bekleniyor.

Kabine tarafından alınan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine sonrasında açıklanması bekleniyor.