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Kabine ne zaman toplanacak?

Tam kapanma sürecinin devam edip, etmeyeceğinin netlik kazanacağı, normalleşmenin yol haritasının açıklanacağı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki kabine ne zaman toplanacak? Detaylar haberimizde..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 21:48
Kabine ne zaman toplanacak?
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Tam kapanma sürecinin devam edip, etmeyeceğinin netlik kazanacağı, normalleşmenin yol haritasının açıklanacağı kabine toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 

Özellik 17 Mayıs sonrasında normalleşme kapsamında izlenecek yol haritası, okulların durumu gibi kritik konuların görüşülüp, karara bağlanacağı Kabine Toplantısının 10 Mayıs günü yapılması öngörülüyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bugün herhangi bir açıklama gelmedi.

Kabine ne zaman toplanacak?

Öte yandan son kabine toplantısı 27 Nisan tarihinde yapılmış ve o toplantıda tam kapanma kararı alınmıştı. Bir sonraki kabine toplantısının bugün yapılması beklenirken, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kabine toplantısının sonraki bir tarihine ertelendiği anlaşıldı.

Okulların yüz yüze eğitime başlayıp, başlamayacağı, normalleşme kapsamında 17 Mayıs'tan sonra nerelerin açılacağı, sokağa çıkma kısıtlamalarının akıbeti ve şehirler arası seyahat yasaklarının devam edip etmeceği gibi önemli konuların masaya yatırılıp, değerlendirmelere göre yeni kararların çıkacağı kabine toplantısının tam tarihi henüz netleşmedi. 


Son Güncelleme: 10.05.2021 23:05
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Kabine Ne Zaman Toplanacak?Kabine Toplantısı
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