İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Kabine bugün toplanıyor! Hangi kararlar alınacak? İşte masadaki konular

Bugün Başkan Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Kabinenin en önemli gündem maddesi koronavirüs salgını ve aşı çalışmaları olurken yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da toplantı sonrasında yapılacak açıklamalarda belli olacak.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:34
Kabine bugün toplanıyor! Hangi kararlar alınacak? İşte masadaki konular
Takip Et:

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirileceği ve 2020 yılının son toplantısı olarak gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Yapılan son kabine toplantısında Kovid-19'la mücadelede yılbaşı günlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte alınan yeni tedbir kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara yönelik yeni destek paketlerini de açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak konuların başında yine koronavirüs salgınıyla mücadele gelirken yeni ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı da toplantı sonrasında kararların açıklanacağı canlı yayında belli olacak. Saat 15.00'da başlaması planlanan Kabine toplantısında kritik gündem maddelerinin yer aldığı belirtilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabinede bir sunum yaparak salgında gelinen son noktaların değerlendirmelerini anlatması bekleniyor.

2020 yılının son kabine toplantısında ayrıca yerli aşı çalışmalarının son durumu ve yurt dışından getirtilen aşılarla ilgili belirlenen takvim ele alınması planlanırken ayrıca masada ülke gündemindeki çeşitli konularında olacağı kaydedildi.



Son Güncelleme: 28.12.2020 14:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kabine ToplantısıKoronavirüs TedbirleriEk Tedbirler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 yılı demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak
Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Nihat Altunok Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
Meral Akşener'den Bahçeliye yanıt gecikmedi!
Meral Akşener'den Bahçeliye yanıt gecikmedi! "Evime dönüyorum"
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 müzenin açılış törenine bağlanarak konuşma yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 müzenin açılış törenine bağlanarak konuşma yaptı
Muharrem İnce: 'İktidarı Joe Biden'in değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan hikmetlerin torunlarıyız'
Muharrem İnce: 'İktidarı Joe Biden'in değil, Türk milletinin değiştireceğine inanan hikmetlerin torunlarıyız'

Popüler Haberler

Emekli maaşı promosyonu nasıl alınır? 2020 Emekli maaş promosyonu için hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün kimin maçı var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Emekli kaplıca tedavi ücretini devlet karşılıyor mu? 2020 Kaplıca tedavisi şartları neler?
Saat 14:14 nedir? Saat 14:14 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2020
2021 yeni asgari ücret kaç TL, ne kadar?
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2020
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2020
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?
2020 İstiridye mantar yetiştiriciliği maliyeti ve destekleme şartları
Lyrid meteor yağmuru nedir? Lyrid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek, nasıl izlenebilir?
KYK borçları için flaş haber! KYK Kredi borç faizleri silinecek mi? KYK borçları için son gelişmeler!
BİMde satılan Smart Fit akıllı bileklik kullanışlı mı? Özellikleri neler?
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2020 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2020 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Saat 09:09 nedir? Saat 09:09 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Torun bakım maaşı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? 2020
Show Tv Ana Haber spikeri Ece Üner kimdir?
Emekli promosyon paraları ne zaman yatacak? 2020 Emekli promosyon anlaşması yenileme ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.