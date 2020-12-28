Kabine bugün toplanıyor! Hangi kararlar alınacak? İşte masadaki konular

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirileceği ve 2020 yılının son toplantısı olarak gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlayacak. Yapılan son kabine toplantısında Kovid-19'la mücadelede yılbaşı günlerini kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte alınan yeni tedbir kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaflara yönelik yeni destek paketlerini de açıklamıştı.

Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacak konuların başında yine koronavirüs salgınıyla mücadele gelirken yeniin alınıp alınmayacağı da toplantı sonrasında kararların açıklanacağı canlı yayında belli olacak. Saat 15.00'da başlaması planlanan Kabine toplantısında kritik gündem maddelerinin yer aldığı belirtilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabinede bir sunum yaparak salgında gelinen son noktaların değerlendirmelerini anlatması bekleniyor.

2020 yılının son kabine toplantısında ayrıca yerli aşı çalışmalarının son durumu ve yurt dışından getirtilen aşılarla ilgili belirlenen takvim ele alınması planlanırken ayrıca masada ülke gündemindeki çeşitli konularında olacağı kaydedildi.