İYİ Parti'li vekil ve eşi trafik kazası geçirdi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde bir trafik kazası geçiren İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile eşi Duriye Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Çarpmanın şiddetiyle aracın arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşinin hafif bir şekilde yaralandığı bildirilirken yüzünde açılma meydana gelen Yılmaz, peçeteyle yüzündeki kanamaya tampon uygulandı. Kaza yerine getirilen ambulanslara alınan Durmuş Yılmaz ve eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Güncelleme: 08.04.2021 17:35