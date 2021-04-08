İYİ Parti'li vekil ve eşi trafik kazası geçirdi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerleşkesinde bir trafik kazası geçiren İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ile eşi Duriye Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili edinilen bilgilere göre vekil Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz'ın içerisinde bulunduğu makam otomobilinin Meclis yerleşkesinin Çankaya kapısından girerken bir başka otomobile çarptığı öğrenildi.

Çarpmanın şiddetiyle aracın arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşinin hafif bir şekilde yaralandığı bildirilirken yüzünde açılma meydana gelen Yılmaz, peçeteyle yüzündeki kanamaya tampon uygulandı. Kaza yerine getirilen ambulanslara alınan Durmuş Yılmaz ve eşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.