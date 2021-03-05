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İyi Parti'den Doğu Türkistan önergesi

İyi Parti Çin’in Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine yaptığı saldırılara yönelik soykırım önergesi verdi. Türkiye’nin bu saldırıları soykırım olarak görülmesi isteniyor.

05 Mart 2021 Cuma 15:18
İyi Parti'den Doğu Türkistan önergesi
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Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yaptı İYİ Parti, tüm dünyanın gözleri önünde Çin’in, Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine yönelik saldırılarını en çok gündeme getiren parti olarak dikkat çekiyor. Son olarak, Çin’in Doğu Türkistan’a yaptığı saldırıları soykırım olarak görmüştü. İyi Parti de bunun bir emsal teşkil ettiğine dikkat çekerek Türkiye’nin de Çin’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine karşı yaptığı bu saldırıların soykırım olarak görmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Çin’in Doğu Türkistan’daki Uygur Türklerine yaptığı hareketlere soykırım olarak görülmesi konusunda önerge verildi. Ayrıca Türkiye’nin Doğu Türkistan’a karşı sessiz kalmasının İslam ve Türk dünyasında kabul edilemez bir durum olduğunun altı çizildi. İyi partili yetkililer Müslüman bir halk olan Doğu Türkistan’ın gerekli adımların atılması için harekete geçilmesi gerektiğini, oradaki halkın çok büyük bir zülüm altında olduğunu söyledi.



Son Güncelleme: 05.03.2021 15:18
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Anahtar Kelimeler:
İYİ PartiDoğu Türkistan
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