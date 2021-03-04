İYİ Parti Lideri Akşener'den istifa eden Ümit Özdağ hakkında ilk yorum!

İYİ Parti'de İstanbul Milletvekilliği ve parti görevlerinden istifa eden Ümit Özdağ, Genel Başkan Meral Akşener'in FETÖ üyeleriyle birlikte aynı yolda yürüdüğünü iddia ederek elinde kanıtla olduğunu öne sürmüştü. Özdağ'ın istifa konuşmasında yaptığı ifadeler sonrası Özdağ'ın istifasını değerlendiren Meral Akşener'den de ilk yorum geldi.
Kendilerinde ayrılan hiç bir milletvekili hakkında konuşmadığını vurgulayan Merak Akşener, bundan sonra milletin huzuruna çıktıklarında kendilerini milletimizin tartacağını söyledi. 'Temel hakem, millettir' diyen Akşener Özdağ'a siyasi hayatında başarılar diledi.
Son Güncelleme: 04.03.2021 16:43