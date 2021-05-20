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İyi Parti lideri Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan davalık oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti lideri Meral Akşener davalık oldu. Hakkında söylediği hakaret içeren sözlerinden dolayı Erdoğan'ın avukatı tarafından Akşener'e 250 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:21
İyi Parti lideri Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan davalık oldu!
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de düzenlediği grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetme sözleri iki lider arasında dava konusu oluşturdu. Erdoğan'ın avukatını, Akşener hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.

İşgalci İsrail'in Filistin sınırlarında yaptığı saldırı ve katliamlar hakkında değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Merak Akşener, İsrail'i eleştirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı. Akşener konuşması sırasında Erdoğan için İsrail'in katliamlarında tek sorumlu olan Başbakanı Netanyahu benzetmesi yaptı. 

Meral Akşener, konuşmasının içeriğinde kadınlar ve çocukların katledildiğini ve bu anlamda da Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Başbakan Netanyahu'nun koltuğunu korumak adında siyasi rakiplerine balta vurarak  sivil ve çocukların hayatına kastettiği ifadelerine yer verdi. Bu konuşmanın ardından AK Partiden sert tepkiler gelirken, Erdoğan'ın avukatı tarafından Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açıldığı öğrenildi.


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:21
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanMeral Akşener250 Bin LiraTazminat Davası
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