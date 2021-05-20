İyi Parti lideri Akşener ile Cumhurbaşkanı Erdoğan davalık oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de düzenlediği grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetme sözleri iki lider arasında dava konusu oluşturdu. Erdoğan'ın avukatını, Akşener hakkında 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.
Meral Akşener, konuşmasının içeriğinde kadınlar ve çocukların katledildiğini ve bu anlamda da Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Başbakan Netanyahu'nun koltuğunu korumak adında siyasi rakiplerine balta vurarak sivil ve çocukların hayatına kastettiği ifadelerine yer verdi. Bu konuşmanın ardından AK Partiden sert tepkiler gelirken, Erdoğan'ın avukatı tarafından Akşener hakkında 250 bin liralık tazminat davası açıldığı öğrenildi.