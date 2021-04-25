İtfaiye önü diye aldı lüks aracı makam aracı yaptı

Türkiye’nin en çok oy alan üçüncü partisi olan milliyetçi hareket partisine bağlı Düzce’ninbelediyesinde skandal bir olay gündeme geldi. Değeri 2 milyon TL olan lüks bir araç başlangıçta itfaiye Öncü aracı olarak vergisiz bir şekilde alınmıştı. Ancak belediye başkanı Muharrem Tozan, bu aracı vergisiz bir şekilde 580.000 Türk Lirası karşılığında satın alarak makam aracı yaptığı iddia edildi. Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 15.000 kişi yaşamaktadır.

Belediye başkanı ise 2517 oyla seçildi. Daha önce itfaiye önce aracı olarak iki kere ihaleye çıkıldı. Ancak bu ihaleler ertelenmişti. Sonrasında yapılan ihalede belediye başkanı Muharrem tozan lüks aracı vergisiz bir şekilde satın aldı. Daha önce eski Düzce belediye başkanı da herkes Audi’ye binerken ben niye Passat’a bineyim sözleri ile gündeme gelmişti.