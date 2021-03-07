İsviçre’deki peçe yasağında son durum belli oldu

Bu sonucun netleşmesi durumunda, sağlık sorunu gibi durumlar ve ibadethaneler dışında ülkede vücudu tamamıyla kapatan burka giyilmesi ve gözler dışında yüzü kapatan peçenin takılması yasaklandı.

İsviçre’de ve Avrupa’da ve Müslüman ülkeler ve bu referanduma karşı olanlar, halk oylamasının İslam karşıtlığına neden olduğunu söylemektedirler.

Sokak eylemcilerinin maskeyle kimliklerini saklamalarını da hedef alan yüzün kapatılmasını yasaklayan teklifte, medya ve siyasetçiler bu yasağa ‘burka yasağı’ ismini verdiler.

Hükümetin destek vermediği yasak teklifini yapan İsviçre Halk Partisi milletvekili ve referandum komisyonu başkanı Walter Wobmann, İsviçre’de bizim geleneklerimizin gösterilmesi gerekmektedir. Bu bizler için temel bir özgürlük noktasıdır” diye konuştu.