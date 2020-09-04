İşten çıkarma yasağı kasım ayın kadar uzatıldı! Karar resmi gazete'de

Korona virüs vakalarının Mart ayından itibaren ülkemizde görülmesiyle birlikte hükümet tarafından ekonomik alanda yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve vatandaşın mağdur olmasının önüne geçilmesi için bir çok uygulama devreye alınmıştı.

Bu uygulamalarda bir taneside işten çıkarma yasağı oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre ilk kez 16 nisan 2020 tarihinde işten çıkarma yasağı uygulaması başlatıldı.

Bu karar daha sonra ağustos ayında 1 ay daha uzatılmıştı.

Bu gün resmi gazete'^de yayımlana cumhurbaşkanı kararına göre işverenlerin çalışanları işte çıkarması 2 ay daha uzatıldı. Kararın yayımlanıp yürürlüğü girmesiyle birlikte işverenler Kasım ayının sonuna kadar çalışanlarının işten çıkaramayacak.

İşte Resmi Gazete'de yayımalan resmi karar ;

Öte yandan işten çıkarma yasağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın , 30 Haziran 2021e kadar her defasında en fazla üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi bulunuyor.