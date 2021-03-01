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İstanbul'da hayata geçirilen dev projelere bir yenisi daha ekleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da hayata geçirilen dev projelerin yanına bir yenisi daha ekleyeceklerini ve Altunizade ile Çamlıca hatlarının yanı sıra Kazlıçeşme ile Sirkeci hatlarına raylı sistem hattı çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

01 Mart 2021 Pazartesi 14:51
İstanbul'da hayata geçirilen dev projelere bir yenisi daha ekleniyor
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Halkalı ilçesinde İstanbul Havalimanı Metro Hattı'na açılacak olan tünelin kazıya başlaması ile ilgili hazırlanan törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı açılış konuşmasında ulaştırma çalışmalarında bir yeni müjde daha verdi. Bu güne kadar mega kentte gerçekleştirdikleri dev projeler ile kenti parlak bir geleceğe hazırladıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'a moden tarzda 2 yeni raylı sistem hatlarının çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.

İstanbulluların trafik çilesine son vermek ve kenti gürültü ve hava kirliliğinden uzak tutarak daha yaşanılır bir hale getirmek için çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyen Karaismailoğlu, Altunizade ve Çamlıca hatları ile Kazlıçeşme ve Sirkeci hatları olmak üzere iki yeni raylı sistemleri hatlarının kente kısa bir süre sonra kazandırılacağını kaydetti.

Bugün İstanbul Havalimanı ile Halkalı metro hattı arasındaki tünele ilk kazmanın burulduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile kentin merkezi arasındaki sürenin 30 dakikanın altına indirmek istediklerini belirterek bu hedef için de hat ve araçların saatte 120 kilometrelik hızla ilerleyebilmeleri yönünde tasarlandığın söyledi.

Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasında faaliyet gösterecek olan metro hattında 3 bin çalışanın olduğunu ve kazıyı başlatan 6 TBM'nin yanında 2 TBM daha katılımıyla Kayaşehir ile Olimpiyatköy istasyonları arasındaki 2 adet tünel açma makinası kazı çalışmasının da aynı anda başlatıldığını ifade eden Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı ile Gayrettepe arasından çalışacak olan metro hattını da 2021 sonunda faaliyete geçeceğini söyledi.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 14:51
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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanlığıIstanbulIki Raylı SistemTünel Açılışı
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