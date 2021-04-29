İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmanın öncesinde açıklama yaptı!

İstanbul’da Koronavirüs önlemleri doğrultusunda bugün saat 19:00’da başlayarak 17 Mayısıs Pazartesi saat 05:00’a karar sürecek olan sokağa çıkma yasağında 19.164 personelin görev alacağını belirtti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada bu süreçte 21 Jandarma, 284 Emniyet noktası ve şehrin giriş çıkışlarında,4 ortak olmak üzere 9 jandarma, 17 emniyet olması üzere 335 noktada, 408 jandarma ve 2.915 polis ekibinin devamlı olarak görevde olacağını kaydetti.