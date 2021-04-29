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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmanın öncesinde açıklama yaptı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmanın öncesinde yapılacak olan denetimlere ilişkin açıklamalara yer verdi. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, tam kapanma sürecinde görev alacak olan kolluk görevleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

29 Nisan 2021 Perşembe 21:15
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tam kapanmanın öncesinde açıklama yaptı!
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İstanbul’da Koronavirüs önlemleri doğrultusunda bugün saat 19:00’da başlayarak 17 Mayısıs Pazartesi saat 05:00’a karar sürecek olan sokağa çıkma yasağında 19.164 personelin görev alacağını belirtti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada bu süreçte 21 Jandarma, 284 Emniyet noktası ve şehrin giriş çıkışlarında,4 ortak olmak üzere 9 jandarma, 17 emniyet olması üzere 335 noktada, 408 jandarma ve 2.915 polis ekibinin devamlı olarak görevde olacağını kaydetti.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:15
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Anahtar Kelimeler:
Istanbul ValisiAli YerlikayaTam Kapanma
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