İsrail’de sosyal medya kapanıyor mu?

İsrail’de teknoloji alanında bir gelişme yaşandı. Ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Doğu Kudüs’te gerçekleşen olaylar ve ablukaya alınan Gazze Şeridi’ne gerçekleşen saldırılardan sonra İsrail kimliği taşıyan Filistinli halkın sosyal medya üzerinden protesto etmesiyle sosyal medyayı kapatmaya çalıştığı iddia edildi.

İsrail basınının iddiasına göre Netanyahu 10,21 Mayıs arasında Gazze saldırıları anında sosyal medyayı kapatma eylemini denedi. Netanyahu’nun 2 kez sosyal medyaya erişimin kapatılmasını önerdiği fakat İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in önderliğinde ki güvenlik yetkililerince bu tavsiyenin olumsuz cevap aldığı bildirildi.

İsrailli Filistinlilerin sosyal medya platformlarınca en çokta TikTok’dan örgütlendiğini söyleyen Netanyahu olası bir isyanı engellemek için bu tavsiyede bulunduğu iddia edildi.

Gerçekleşen olaylar sırasında Lid şehri başta olmak üzere Bat Yam ve Akka gibi şehirlerde İsrail ve Filistinli insanlar arasında tansiyon gerilmişti.

İsrail’in resmi istatistiklerinde 9 milyondan fazla nüfusun yaklaşık 2 milyonu Filistinlilerden oluşmakta.