İranlı Vekilden Bakan Zarif'e Erdoğan eleştirisi: O Azerbaycan'ın yanında, siz değilsiniz

İran Meclisininin Tebriz Vekili Ahmed Ali Rıza Beygi, İran hükümetinin Karabağ savaşında Azerbaycan’a destek olmadığını, bu desteğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini belirtti. İran Meclisinin Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi ise, İranlı milletvekillerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan’da okuduğu şiire tepki gösterdikleri için sert bir dille eleştirdi.

İran Meclisinin milletvekillerinden Ahmed Ali Rıza Beygi, Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Beygi, İran hükümetini Karabağ savaşında Azerilere destek vermediği gerekçesiyle suçladı.

Beygi, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiirle ilgili, İran’ın toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit olduğunu söylemesinin üzerine, Bakan Zarif’in yanlış hedef gösterdiğini, İran hükümetinin Azerbaycan halkının yanında olmadığını belirtti.

Ferhengi: Türkiye ve İran ortak hareket etmeli

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Sözcüsü Muhammed Hüseyin Ferhengi de konuyla ilgili tepki gösterenler arasındaydı. Ferhengi’nin Mecliste yaptığı konuşmada, İran ve Türkiye’nin ortak hareket etmesiyle düşmanlarının tuzakları başaramadıklarını dile getirdi.

Ferhengi, Müslüman birliğine dikkat çekerek, Türkiye ve İran’ın ortak hareket etmesiyle düşmanların tuzaklarının başarısız olduğunu, komşu ülkeler olarak birlik olunmasını gerektiğini savundu.

Olayın perde arkası neydi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakü’de okuduğu şiir İran hükümetinde tepkilere neden olmuş, İran Dışişleri Bakanlığı Büyükelçi Derya Örs’ü çağırarak tepki göstermişti.

Bakan Zarif, Twitter’da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okuduğu şiirin İran’ın topraksal bütünlüğüne karşı bir tehdit olduğunu iddia etmişti.

Bu olaylar üzerine Dışişleri Bakanlığı İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend’i çağırarak, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bu iddialar ve nefret kampanyalarına karşı tepki göstermişti.