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İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'dan net mesaj!

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, İran Ankara Büyükelçisi'nin Irak ile ilgili yaptığı skandal sözleri nedeniyle Bakanlığa çağırıldığı bildirildi.

28 Şubat 2021 Pazar 15:40
İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Dışişleri Bakanlığı'dan net mesaj!
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Ankara Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan son dakika gelişmesine göre Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini öne sürerek Türkiye'yi eleştiren İran'ın Ankara Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.. Konuyla ilgili Bakanlık kanalından yapılan açıklamada İran'ın Türkiye'nin terörle mücadeleye karşı verdiği savaş karşısında değil, yanında olmalarının beklenildiği bildirildi.

Rudaw yayın kuruluşunun 23 Şubat tarihinde verdiği mülakata katılan Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin Türkiye hakkında yaptığı değerlendirmelerin arasında ülkenin Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği yönünde yaptığı eleştiriler Türkiye tarafında hoş karşılanmamış ve bu sözler büyük tepki toplamıştı. Yapılan son dakika açıklamasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend'in bugün bir görüşme gerçekleştirmek için Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

Yapılan görüşmelerde Büyükelçi Ferazmend'e, Mescidi'nin Türkiye hakkında yaptığı eleştirilerin kuvvetli ifadelerle reddedildiği ve Türkiye tarafından başlatılan terör operasyonlarının Irak'ın güvenliğini hedef alan PKK'ya yönelik olduğu ve bu durumunda tüm Irak makamları tarafından bilindiği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca Bağdat Büyükelçisi Mescidi'nin verdiği mülakatta PKK'nın Irak'taki yarattığı tehdidi hiç konuşmadığı ve bu konulara da hiç değinmediğinin dikkatlerinden kaçmadığı da belirtildiği bildirildi.



Son Güncelleme: 28.02.2021 15:40
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