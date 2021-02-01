İlk test Erdoğan'dan! Kabine toplantısına elektrikli sürücüsüz otobüsle gitti

Karsan tarafından üretilen ve dünyanın ilk seri üretimi olan 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından test edildi.

Kabine toplantısına giderken elektriksiz otobüsü tercih eden Erdoğan, üretim yapan şirkete teşekkürlerini iletti.

Türk mühendislerin üretimini gerçekleştirdiği ve elektrikle çalışan sürücüsüz otobüsü Atak Electric'in test sürüşünü bizzat gerçekleştiren Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına elektrikli otobüs ile gitti.

Türkiye için bir iftiharlık durumun olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsün seri üretimi ile birlikte Türkiye'nin adının tüm dünyaya duyurulacağını söyleyerek Külliye'ye gelen misafirler için kullanılacak olan otobüsün çok ses getireceğini belirtti.