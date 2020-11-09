İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!

CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük merak uyandırırken İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun’un Kültür Bakanı olacağını iddia etti.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımı

Aynı zamanda istifa ettiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine’nin getirileceğinin bilgisini veren Yarkadaş, şu an İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun’un ise Kültür Bakanı olacağını iddia etti.

‘Berat Albayrak’ın yerine getirilmesi kuvvetle muhtemel isim dün de dikkat çektiğim üzere Nurettin Canikli… İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da Kültür Bakanı olarak görevlendirilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise görevine devam ediyor.’