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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!

CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın yaptığı son açıklamala ve sosyal medya paylaşımları büyük merak uyandırdı. Paylaşımında İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağını iddia eden Yarkadaş aynı zamanda yeni Ekonomi Bakanının ise Nurettin Canikli olacağını açıkladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 21:41
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağı iddia edildi!
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CHP milletvekili Barış Yarkadaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım kısa sürede büyük merak uyandırırken İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun’un Kültür Bakanı olacağını iddia etti.


Aynı zamanda istifa ettiğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine Nurettin Canikli’nin getirileceğinin bilgisini veren Yarkadaş, şu an İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun’un ise Kültür Bakanı olacağını iddia etti.

Barış Yarkadaş’ın paylaşımı

‘Berat Albayrak’ın yerine getirilmesi kuvvetle muhtemel isim dün de dikkat çektiğim üzere Nurettin Canikli… İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un da Kültür Bakanı olarak görevlendirilmesi bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise görevine devam ediyor.’

 

 



Son Güncelleme: 09.11.2020 21:41
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Anahtar Kelimeler:
Barış YarkadaşNurettin CanikliFahrettin Altun
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