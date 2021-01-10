İletişim Bakanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nun Sayınmızdan ve milletimizden derhal özür dilemesi gektiğini ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demenin her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlık olduğunu söyleyerek sert bir tepkide bulundu. Altun, yalan, iftira ve hakaretin siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesi olduğunu söyledi. Bu sözlerini sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden yayınladı. Tweet kısa sürede 15 bin beğeni aldı.