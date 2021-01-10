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İletişim Bakanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemesini talep etti. Bu sözlerini sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden dile getirdi.

10 Ocak 2021 Pazar 21:41
İletişim Bakanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na özür dile çağrısı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemesi gektiğini ve Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demenin her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlık olduğunu söyleyerek sert bir tepkide bulundu. Altun, yalan, iftira ve hakaretin siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesi olduğunu söyledi. Bu sözlerini sosyal medya uygulaması olan Twitter üzerinden yayınladı. Tweet kısa sürede 15 bin beğeni aldı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 21:41
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Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıKemal KılıçdaroğluFahrettin Altun
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