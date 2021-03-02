İl il kafe ve restoranlar ile okullarla ilgili yeni normalleşme şartları

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısından koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni normalleşme takvimine karar verildi. Toplantı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir çok ilin önemli derecede normalleşmeye geçtiğini bazı illerde ise kısıtlamaların gevşetildiğini bildirdi. Kabinede hem esnafın hem de vatandaşların merak ettiği kafe ve restoranların hangi şartlarda açılacağı ve hangi illerde okullarda yüz yüze eğitime geçildiği ile ilgili kararlar da alındı. İşte il il kafe ve restoranlar ve yüz yüze eğitimde normalleşme şartları..

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ve 100 bin nüfusa düşen vaka sayıları baz alınarak hazırlanan koronavirüs haritasındaki illerin sınıflandırılmaya alındığını söyleyen Erdoğan, bu değerlendirmelerde 81 vilayeti düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere ayrıldığını ve normalleşeme çalışmalarını bu şekilde ilerlettiklerini kaydetti. Her hafta illerin risk durumlarının yeni verilerle tekrar tespit edileceğini ve iki haftada bir de normalleşme uygulamasını yeniden güncelleyeceklerini belirten Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını düşük ve orta riskli illerde kaldırdıklarını yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir süre daha sadece pazar günleri devam edeceğini söyledi. Erdoğan, akşamları uygulanan 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlamasının ise tüm illerde bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Sokağa çıkma saatlerinde sınırlama getirilen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili yaptıkları yeni düzenlemelerde düşük ve orta riskli illerde bu sınırlandırmaların kaldırıldığı yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise sokağa çıkma sürelerinin artırılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah ve düğünlerinde düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde ise 50 kişiyi geçmemek kaydıyla bir saat süreli yapılabileceğini söyledi.

KAFE VE RESTORANLARDA NORMALLEŞME ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ayrıca restoran, lokanta ve kafe gibi işletmeler ile ilgili normalleşme şartlarını açıklayarak haritada görülen çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde işyerlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile faaliyete açabileceklerini söyledi.