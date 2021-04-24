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İktidardan HDP'nin açıklamasına tepki

HDP Twitter üzerinden 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' paylaşımında bulundu. Paylaşımın hemen ardından iktidardan yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı sözcüsü, İletişim Başkanı, AKP sözcüsünden açıklamalar geldi.

24 Nisan 2021 Cumartesi 17:24
İktidardan HDP'nin açıklamasına tepki
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İktidardan HDP’nin açıklamasına tepkisi gecikmedi

HDP’nin 1915 olayları ile ilgili  ‘Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin’ açıklaması tepkiler üst üste geldi.

Twitter’dan HDP ‘Ermeni soykırımı utancı ile yüzleşin’ paylaşımlarına iktidar tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın

 yaptığı açıklama şu şekildedir:

‘Tarihi gerçekleri çarpıtmak yerine sırtınızı dayadığınız PKK utancı ile yüzleşin’ 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun 

açıklamaları şu şekildedir:

‘Şanlı ve uzun tarihimiz bizim gurur kaynağımızdır. Sizlerin kara ve kısa tarihiniz utanç vesikalarıyla dolu. Sizin tarihiniz bölücü terör örgütünün tarihidir. Sizleri aziz milletimize havale ediyoruz. İttifak içinde olduğunuz siyasi partiler bu açıklamanızdan sonra sizlerle gizli ilişkilerine devam mı edecekler yoksa yollarını ayıracaklar mı? merak içindeyiz. Bakıp göreceğiz.’

AKP sözcüsü Ömer Çelik

yaptığı açıklama şu şekildedir:

‘Tarihi çarpıtarak ancak kendi tarihinizi ifade etmiş oluyorsunuz. Böylesi hassas bir konuda yine yıkıcı siyaset sizlerden çıktı. Yaptığınız her şey, herkese saygısızlık ve haksızlıktır. Yıkıcı siyaset nerede ise ilk siz destekçisi oldunuz. Yaptığınız açıklama tarih analizi değil, siyaset analizi değil, siyasi ideal bile değil. Açıklamalarınız sadece PKK ve Asala arasındaki ilişki sözcüğünden ibarettir. Asıl utanması gereken sizlersiniz.’




Son Güncelleme: 24.04.2021 17:24
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Anahtar Kelimeler:
HDPIktidarErmeni Soykırımı
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