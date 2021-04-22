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İklim Liderler Zirvesi'ne katılan Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi: 2030 yılına kadar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı iklim liderler zirvesi sonrası bir basın açıklaması yaparak dünyaya önemli mesajlar verdi. İklimlerde görülen değişikliklerin tüm insanlık üzerinde olumsuz etki bıraktığını söyleyen Erdoğan, bu etkileri azaltmak için yoğun çaba harcadıklarını ve 2015'de sunulan ulusal katkı beyanı kapsamında 2030 yılına kadar sera gazıyla ilgili bir emisyonda yüzde 30 oranında bir azalma beklediklerini kaydetti.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:14
İklim Liderler Zirvesi'ne katılan Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi: 2030 yılına kadar..
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İklim Liderler Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında çok önemli masajlar paylaştı. İlk olarak ABD Başkanı sayın Biden'e büyük anlam taşıyan zirveyi düzenlemesi ve kendisini de davet etmesi nedeniyle teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, iklim değişikliği etkileri üzerinde yaptığı konuşmasında bu durumun sadece dünya ülkelerinin değil tüm insanlığı etkilediğini söyleyerek Türkiye olarak bu etkileri aza indirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını ifade etti.

Son 18 yıl içerisinde toplam 5,1 milyar fidan ile toprağı buluşturduklarını ve Türkiye'nin orman varlığını 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardıklarını belirten Başkan Erdoğan, 2015'de sundukları ulusal katkı beyanı kapsamında 2030 yılına kadar sera gazıyla ilgili bir emisyonda yüzde 30 oranında bir azalma beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin şuan yenilenebilir enerji çerçevesinde lider bir ülke olduğu vurgusunu yapan Erdoğan hidroelektrik santrallerinin kurulumlarında ise Avrupa'da 2'nci, dünyada da 9.'ncu sırada olduklarını hatırlatarak gerçekleştirdikleri millet bahçeleri projeleriyle de yeşil alanlarımızı hızla arttırdıklarını ifade etti. Gündemde sürekli yer alan sıfır atık projeleriyle de atıkların geri kazanımlarında oranın 2035 yılında yüzde 60'lara taşıyacaklarına dikkat çeken Başkan Erdoğan açık denizlerde koruma alanlarının ilan edilmesiyle ilgili konuları da gündemlerine alma zamanının geldiğini belirtti.




Son Güncelleme: 22.04.2021 19:14
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Anahtar Kelimeler:
İklim Liderler ZirvesiCumhurbaşkanı Erdoğan
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