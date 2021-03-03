İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' başlıklı yeni genelge

Yeni normalleşme çalışmaları kapsamında yeni bir genelge hazırlayan içişleri Bakanlığı, 'Dinamik Denetim Süreci' başlığı ile birlikte yeni genelgeyi 81İl Valiliğine gönderdi. Genelge kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen faaliyetlere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel yönetimlerle meslek odalarının da estek vereceği belirtildi.

14 maddeden oluşan genelgede uygulamalarınile birlikte yarından itibaren başlanılacağı ifade edilirken yapılacak denetimlerde kentlerin genellerinde 'Güvenlik Yönetim Sistemi'nde kayıtlı olan görüntülerde yararlanılacağı ve uygulanan tedbirlere aykırılıkla uyulmadığını tespiti halinde bu kayıtlara istinaden yaptırım uygulanabileceği belirtildi.

İllerde buluna meslek odaları ile bu odalara bağlı olan alt kurum üyelerinden oluşturulacak ekiplerin ise haftada bir kez üye iş yerlerini denetleyecekleri kaydedilirken, genelgede 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında görev alacak olan kolluk birimleri ile denetim ekiplerinin denetimlere rehberlik edecekleri bildirildi.