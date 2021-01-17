İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu şahısın güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
28 yıldır PKK’da faaliyet yürüten örgüt mensubu dahil, 5️⃣ örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.— TC İçişleri Bakanlığı Maske Mesafe↔️ Temizlik (@TC_icisleri) Ocak 17, 2021
Teslim olan örgüt mensuplarının 1993-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi ⬇️https://t.co/ZRu0ylOHB7
Son Güncelleme: 17.01.2021 17:59