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İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri bakanlığı, PKK terör örgütüne mensup 5 kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu. Güvenlik güçlerine teslim olan 5 şahsın Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet gösterdiklerini belirtti.

17 Ocak 2021 Pazar 17:59
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu şahısın güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın yapmış olduğu açıklama şu şekilde:



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:59
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Anahtar Kelimeler:
IçişleriBakanlığıTerörPKK
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