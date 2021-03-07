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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Iğdır paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevlendirme yapılan Iğdır Belediyesi'nin bütçesine ilişkin öncesi ve sonrasını gösteren tabloyu sosyal medyadan paylaştı.

07 Mart 2021 Pazar 11:37
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Iğdır paylaşımı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Iğdır Belediyesi’nin görevlendirmeden önce ve sonraki bütçesinin gelir ve gider tablosunu paylaştı.

Kaynakların iyi kullanıldığını vurgulayan Bakan Soylu, tüm gelirlerin arttığını, tüm giderlerin ise azaldığını belirterek ‘Tebrikler Iğdır’ ifadelerini kullandı.

Belediyenin, görevlendirme öncesinde 1 Ocak – 14 Mayısıs 2020 tarihleri arasındaki ile görevlendirme sonrası 15 Ağustos – 31 Aralık 2020 tarihlerindeki bütçelerin karşılaştırıldığı tabloda gelirlerin arttığı, harcamaların ve borcun düştüğü bilgilerine yer verildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:37
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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soyluİçişleri BakanıIğdır
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