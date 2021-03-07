İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Iğdır paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Iğdır Belediyesi’nin görevlendirmeden önce ve sonraki bütçesinin gelir ve gider tablosunu paylaştı.

Kaynakların iyi kullanıldığını vurgulayan Bakan Soylu, tüm gelirlerin arttığını, tüm giderlerin ise azaldığını belirterek ‘Tebrikler Iğdır’ ifadelerini kullandı.

Iğdır’da belediyede görevlendirme sonrası;



Kaynaklar iyi kullanılıyor

Tüm gelirler arttı ⬆️

Tüm giderler azaldı ⬇️

Borç ödendi ✅

Yatırım arttı



Tebrikler Iğdır pic.twitter.com/l1mVTjxWWZ— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) Mart 6, 2021

Belediyenin, görevlendirme öncesinde 1 Ocak – 14 Mayısıs 2020 tarihleri arasındaki ile görevlendirme sonrası 15 Ağustos – 31 Aralık 2020 tarihlerindeki bütçelerin karşılaştırıldığı tabloda gelirlerin arttığı, harcamaların ve borcun düştüğü bilgilerine yer verildi.